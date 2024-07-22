"Если им надо что-то купить" — Лукашенко призвал чиновников найти "пути сотрудничества" с ЕС

Опубликовано: 22.07.2024 14:17 , Обновлено: 22.07.2024

Александр Лукашенко призвал чиновников найти "пути сотрудничества" со странами Евросоюза, ведь несмотря на то, что основными торговыми партнёрами Беларуси являются Китай и Россия, государства ЕС — это "наши соседи", с которыми Республика "успешно развивает отношения". По его словам, как бы политики "ни пытались возвести барьеры", бизнес всё равно найдёт пути развития.

На совещании по вопросам промышленности Лукашенко в очередной раз подчеркнул важность партнёрства с Китаем и Россией, ведь никто кроме них не встретит нас “с распростёртыми руками”. Президент отметил: несмотря на то, что Беларусь — это “небольшая экспортная экономика”, речь идёт о миллиардах долларов.

“Это наши традиционные партнёры. Это наш “якорь”. Мы заякорились. И если кто-то думает, что “вот мы уйдём из России и Китая, завтра нас примут с распростёртыми руками”, — чепуха полная”, — заявил Александр Лукашенко.

Вместе с этим он подчеркнул, что Беларусь не теряет контакты с Европейским союзом: “Если им надо что-то купить, а нам надо продать у них на рынке — это обоюдовыгодный интерес. Как бы политики ни пытались возвести барьеры, если бизнесу надо, он найдёт пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки”.

Также Лукашенко обратил внимание на важность сотрудничества со странами Африки и напомнил, что Беларусь “знают и ценят” в Зимбабве и на Мозамбике, передало БелТА. Кроме того, среди важных партнёров президент отметил Экваториальную Гвинею, Нигерию, Египет, Ажир, а также страны Латинской Америки.

“Отношение к нам там неплохое. Нам надо более активными быть в направлении Бразилии. Огромная страна, влиятельная в политическом отношении, и им надо то, что мы хотим продать”, — заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет Евросоюза ввёл новый пакет санкций в отношении Беларуси. Он предусматривает ряд ограничений, которые до этого затронули Россию. Теперь из Республики запрещено вывозить золото, алмазы, гелий, уголь и нефть. Также нельзя экспортировать в Беларусь товары и технологии для нефтепереработки и сжижения природного газа.

Евросоюз запретил предоставлять Беларуси IT-услуги и вывозить из страны «предметы роскоши»