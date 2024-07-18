Европарламент переизбрал фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Что пообещала сделать?

Опубликовано: 18.07.2024 15:30 , Обновлено: 18.07.2024

В четверг, 18 июля, в Европарламенте состоялось голосование по избранию президента Еврокомиссии, которым снова стала немка Урсула фон дер Ляйен. На эту должность политик была переизбрана подавляющим большинством голосов депутатов.

За кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат. Против - 284. Отсутствовали 15 депутатов и было подано 7 недействительных голосов. Необходимое большинство составляет 360 голосов.

Ранее глава Еврокомиссии представила свои планы на второй срок в Страсбурге. В своей речи немецкий политик выразила решительную поддержку Украине. При этом она напомнила про “премьер-министра из ЕС”, который две недели назад отправился в Москву. Обращаясь к главе венгерского правительства Виктору Орбану, она заявила, что его “мирная миссия” в России была не чем иным, как “умиротворением”, на что депутаты Европарламента отреагировали долгими аплодисментами.

Урсула фон дер Ляйен обвинила России в бомбежке детской больницы в Киеве через два дня после визита Орбана в Москву. Она заявила, что «это нападение было не ошибкой, а посланием для нас». “Наш ответ также должен быть столь же ясным: никто не хочет мира больше, чем украинцы, и Европа будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо”, — заявил глава Еврокомиссии.

Политик также заявила, что сосредоточится на повышении конкурентоспособности ЕС, углублении внутреннего рынка и сокращении чрезмерной бюрократизации.

“Я потребую от каждого члена комиссии покопаться в своем портфолио и представить сокращения. Я также назначу заместителя комиссара, который будет координировать эту работу и который будет отчитываться перед палатой представителей о нашем прогрессе один раз в год”, — заявил фон дер Ляйен.

“Ты убиваешь людей”

Во время выступления президента Еврокомиссии депутат Европарламента от Румынии Диана Йованович-Шошоакэ криками прервала выступление Урсулы фон дер Ляйен. Охрана в итоге вывела ее из зала пленарных заседаний.

Депутат кричала: “Ты убиваешь людей!”, «Мы верим в Бога», «Я имею право говорить, меня выбрали граждане Румынии».

Чтобы привлечь больше внимания и подчеркнуть свое отношение к ограничениям, введенным во время пандемии COVID-19, Йованович-Шошоакэ также надела на лицо предмет, напоминающий намордник. Вероятно, это была символическая отсылка к маскам, которые носили во время пандемии коронавируса.

Она принадлежит к крайне правой партии евроскептиков SOS Румыния, которую обвиняют в пророссийской ориентации. Йованович-Шошоакэ получила наибольшую известность во время пандемии COVID-19, когда поддерживала группы противников вакцинации.

При этом она выступила против введения ограничений из-за пандемии. В своих выступлениях она также поддерживает выход Румынии из Евросоюза, а после начала российского вторжения критиковала Украину.