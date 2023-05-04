Экс-депутат Госдумы заявил, что атаку беспилотников на Кремль организовали "российские партизаны"

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.05.2023 07:59 , Обновлено: 04.05.2023

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев 3 мая заявил, что недавняя атака беспилотников по Кремлю была организована "одной из российских партизанских групп". При этом он не стал раскрывать название этой группы, пояснив это тем, что "они еще публично не взяли на себя ответственность".

Пономарев, единственный российский депутат, официально выступивший против присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, в интервью телеканалу CNN заявил, что “партизанские отряды” в настоящее время действует как минимум в 40 российских городах.

По его словам, в эти “партизанские отряды” входят главным образом молодежь и студенты, а действуют отряды в основном в крупных городах.

“Все партизанские отряды имеют свою направленность, свою специализацию, свои основные знания. Часть из них занимается диверсиями на железной дороге, часть – поджогами призывных пунктов”, – пояснил экс-депутат, который в настоящее время не проживает в России, поскольку был объявлен иноагентом и внесён в список лиц, “причастных к экстремистской деятельности или терроризму”.

“Партизаны разрушают чувство неуязвимости и безопасности”

По словам Пономарева, участившие в последнее время атаки беспилотников на территории России — это “новое направление деятельности партизанских группировок”. Они, по мнению российского оппозиционера, “представляют реальную угрозу”.

“То, что Путин продает нации и особенно элитам, — это чувство неуязвимости и безопасности. А партизаны разрушают и то, и другое. Они фактически говорят, что война идет, и вы, ребята - лично вы - не в безопасности”, — заявил Пономарев.

Что известно об атаке по Кремлю?

В российских СМИ были озвучены некоторые подробности взрывов в Кремле. Во-первых, между ударами двух беспилотников по Кремлю прошло около 16 минут, сообщил телеканал ТВЦ.

При этом первый беспилотник заметили над Кремлем в 2:27 ночи (по московскому времени). Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше произошла вспышка. Удар второго беспилотника был зафиксирован в 2:43 ночи, а его обломки упали на территории Кремля.

На видео удара по Кремлю заметили странность. А в Украине отвергли причастность Западные эксперты оценили видео атаки и пришли к выводу, что её провёл относительно опытный оператор с помощью беспилотников, которые очень похожи на те, что производят в Китае.

Кремль атаковали китайскими дронами? Эксперт оценил видео ударов

Отметим, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что атаку на Кремль совершили не украинские беспилотники. «То, что произошло в Москве, очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников», — считают в Администрации украинского лидера.https://telegraf.news/world-news/na-video-udara-po-kremlju-zametili-strannost-a-v-ukraine-otvergli-prichastnost/