Египет отказался принимать беженцев из Газы - Jerusalem Post

Опубликовано: 12.10.2023 09:34 , Обновлено: 12.10.2023

Израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что власти Египта во время консультаций с Белым домом США заявили, что не хотели бы принимать полк беженцев из сектора Газа.

«Египет обсудил с Соединенными Штатами и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи через свои границы с сектором Газа, но отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав», — сообщило со ссылкой на анонимные источники газета The Jerusalem Post.

Египет уже который день с начала вторжения ХАМАСа в Израиль и последовавших потом ударов по сектору Газа предпринимает шаги, чтобы предотвратить массовый исход палестинцев.

Хотя Египет официально не прокомментировал ситуацию в Рафахе (там расположен официальный пункт пропуска через границу с Египтом), государственное издание Ahram Online опубликовало во вторник статью со ссылкой на высокопоставленных египетских источников в сфере безопасности,.которые заявили о том, что страна “отказывается разрешить жителям Газы селиться на Синае”.

По последним данным, более 300 тыс жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за атак Израиля по объектами ХАМАС, которые часто находятся среди жилых построек.

Рафах является единственным возможным пунктом пересечения границы с Синаем из Газы, а остальная часть сектора окружена морем и Израилем, который объявил о полной блокаде Газы в понедельник.

Приказ министра обороны Израиля о введении “полной блокады” сектора Газа последовал в дополнение к 16-летней блокаде, которую Израиль, часто совместно с Египтом, ввел на прибрежной территории.

ЦАХАЛ призвал палестинцев бежать из сектора Газа

Тогда министр обороны Йоав Галлант заявил, что Газа не получит “ни электричества, ни продовольствия, ни воды, ни топлива” после вторжения палестинских боевиков, в результате которого погибли сотни человек.

«Не будет ни еды, ни света» — Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа