ЦАХАЛ призвал палестинцев бежать из сектора Газа

Опубликовано: 10.10.2023 09:55 , Обновлено: 10.10.2023

Израильские военные предположили во вторник, 10 октября, чтобы палестинцы, спасающиеся от авиаударов в секторе Газа, поспешили в Египет, который граничит с анклавом. Об этом заявил представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт.

“Я в курсе, что контрольно-пропускной пункт Рафах (на границе Газы и Египта) все еще открыт”, - заявил на брифинге подполковник Ричард Хехт, главный военный представитель иностранных СМИ. - Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал убраться”.

Однако, вскоре после этого представитель израильских военных внес поправки в свои комментарии, уточнив, что пограничный переход между Газой и Египтом в настоящее время закрыт.

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Тем временем, с утра 10 октября израильская армия проложила наносить авиаудары по объектам ХАМАСа в Газе. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Министерство здравоохранения Газы сообщило о по меньшей мере 687 убитых и 3726 раненых в результате израильских авиаударов с субботы. По сообщениям местных средств массовой информации и свидетельств очевидцев, среди объектов, подвергшихся нападению, были многоквартирные дома, мечеть и больницы, а некоторые дороги и жилые дома были разрушены.

Израильские военные утверждают, что они поразили цели в секторе Газа с моря и воздуха, включая склад оружия, который, по их словам, принадлежал “Исламскому джихаду”, и цели ХАМАСа вдоль береговой линии Газы.

В свою очередь, представитель ХАМАСа Абу Убайда выступил в понедельник с угрозой убить израильтян из числа тех, кто был взят в плен после неожиданного нападения в субботу утром. Агентство Reuters сообщает, что он заявил, что ХАМАС убьет по одному израильскому пленнику за каждую израильскую бомбардировку гражданского дома без предупреждения. Израильские военные не отреагировали на эту конкретную угрозу.

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