ВСУ взорвали мост в Курской области. Готовят котёл для 700 российских военных?

Опубликовано: 16.08.2024 20:07 , Обновлено: 16.08.2024

В пятницу, 16 августа, ВСУ разрушили мост возле села Глушково в Курской области России. По данным Telegram-канала Mash, украинские военные запустили по нему американские ракеты Himars. Из-за подрыва часть Глушковского района оказалась отрезана, а вместе с ней, по словам ВСУ, — около 700 солдат российской армии.

По информации украинских СМИ, мост через реку Сейм российские военные использовали для того, чтобы доставлять оружие и еду своим сослуживцам в Глушковском районе. В свою очередь советник губернатора Курской области Роман Алёхин заявил, что ВСУ таким образом начали захват участка этого района по реке Сейм.

«В окружении оказалось 700 человек личного состава. ВСУ взорвали мост в Глушково, часть оккупантов попала в котёл. Всего этот берег соединяют с Россией лишь три моста, если их взорвать – территория площадью около 680 км² будет отрезана”, — отметили украинские СМИ.

В свою очередь российские медиа подчеркнули, что отрезано оказалось “порядка 27 населённых пунктов”: Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и другие. По их словам, уничтоженный мост был “основной переправой для эвакуации населения”.

Ранее Telegraf.news писал, что, по данным ВСУ, 14 августа им в плен сдались более 100 российских военных в Курской области. По информации различных источников, спецназ ЦСО “А” СБУ пленил в общей сложности 102 солдата 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и кадыровского “Ахмата”. По информации СМИ, это самый большой “разовый улов” с начала вооружённого конфликта.

ВСУ заявили, что в Курской области им в плен сдались сразу 100 российских военных