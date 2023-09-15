Дрон «Морской малыш» подбил российский корабль «Самум» – укрСМИ

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Опубликовано: 15.09.2023 18:59 , Обновлено: 15.09.2023

Украинский морской дрон «Морской малыш» 14 сентября поразил в Черном море российский ракетный корабль «Самум», утверждают ряд украинских СМИ ссылаясь на источники в СБУ.

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ВСУ показали, как дроны атаковали российский корабль «Сергей Котов»

По их данным, морской дрон СБУ попал по кораблю недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Беспилотник ударил в заднюю правую часть корабля, нанеся повреждения, из-за которых «Самум» потерял ход. Украинские СМИ утверждают, что корабль отбуксировали на ремонт «с большим дифферентом на корму и креном на правый борт».

Источники в СБУ рассказали, что в ходе атаки использовали экспериментальный образец морского дрона, способный работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами. Во время операции высота волн достигала двух метров.

Новость Телеграф

В Минобороны РФ ранее заявляли, что отразили атаку морского беспилотника ВСУ на ракетный корабль «Самум», а дрон был уничтожен. О последствиях атаки для корабля ведомство не сообщило.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что появилось видео БДК «Минск», поврежденного в Севастополе.

Появилось видео БДК «Минск», поврежденного в Севастополе