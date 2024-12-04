«Должен исчезнуть» - Медведев предложил публично казнить Зеленского

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.12.2024 12:08 , Обновлено: 04.12.2024

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев решил 4 декабря порассуждать в своем Telegram-канале о судьбе президентов сразу нескольких стран: Украины, Франции, Грузии, Южной Кореи. Так, главу Украины Владимира Зеленского он предложил публично казнить.

“Просроченный нелегитимный президент б. [бывшей. - прим. ред.] Украины должен уйти и исчезнуть … Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь”, - [link href=“https://t.me/medvedev_telegram/548” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] Медведев, назвав Зеленского “преступником” и “наркоманом”.

Он считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна уйти после истечения своих полномочий. “Но не хочет этого делать. Наглая дура. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна”, - не смог дать конкретный прогноз зампред Совбеза РФ.

По его видению, президент Южной Кореи Юн Сок Ель тоже должен уйти со своего поста. “Он объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки. Изменник. Поддерживается США, будущая судьба неизвестна”, - продолжил давать “туманные” прогнозы Медведев.

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То же самое он предрек французскому президенту Эмманюэлю Макрону, назвав его “слабаком” и утверждая, что он “не справился с правительственным кризисом и должен уйти”.

Ранее Telegraf.news писал, что Медведев 3 ноября высказал свое мнение о том, как изменятся российско-американские отношения после выборов президента США. По словам зампреда Совбеза РФ, у Москвы “нет повода для каких-либо завышенных ожиданий” относительно того, как изменится позиция Вашингтона.

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