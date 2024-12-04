Оппозиция Южной Кореи подала в парламент ходатайство об импичменте президента

Опубликовано: 04.12.2024 10:34 , Обновлено: 04.12.2024

Оппозиционные партии Южной Кореи 4 декабря подали в Национальное собрание (парламент) ходатайство об импичменте президента страны Юн Сок Еля. Это произошло после того, как он отменил военное положение в государстве.

Как [link href=“https://en.yna.co.kr/view/AEN20241204010900315?section=national/politics” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Yonhap News, ходатайство подали “основная оппозиционная Демократическая партия и пять других второстепенных оппозиционных партий”.

Ходатайство об импичменте подписал 191 депутат оппозиции из 300 парламентариев, при этом представители правящей партии предложение не поддержали, написало Yonhap News.

Оппозиция запланировала представить предложение об импичменте президента 5 декабря на заседании парламента и вынести на голосование 6-го или 7-го.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель утром 4 декабря под давлением депутатов отменил военное положение, введенное накануне. В таком режиме страна провела всего шесть часов, однако за это время в здании Национального собрания успели развернуть Войска военного положения.

Президент Южной Кореи отменил военное положение и отозвал спецназ из здания Нацассамблеи