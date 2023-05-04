Цены на газ в Европе упали в 8 раз. На сколько дороже белорусских?

Опубликовано: 04.05.2023 09:34 , Обновлено: 04.05.2023

В среду, 3 мая, цена газа в контрактах на июнь упала ниже 37 евро за мегаватт-час на голландской бирже TTF. Это самая низкая стоимость голубого топлива в Европе за 21 месяц. В конце августа прошлого года европейские цены за мегаватт-час газа и вовсе превышали 300 евро.

Причина – рекордный импорт сжиженного природного газа в Европу и постоянно растущие запасы этого топлива. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, в апреле на европейский континент было ввезено рекордное количество СПГ — 10,6 млн тонн. Около 50% из этих поставок пришли из США , и только около 10% - из России.

Импорт СПГ стал ключевым инструментом европейских стран по предотвращению серьезной волатильности на газовом рынке, которая началась в разгар энергетического кризиса в Европе.

Первые сильные повышения цен на газ произошли ещё в конце 2021 года, а следующие — на рубеже февраля и марта 2022 года, когда началось вторжение России в Украину. Ещё один всплеск цен начался в середине июня 2022 года. Как объяснил тогда Bloomberg, это была реакция на то, что «Газпром» перекрыл газовый кран европейским странам. Таким образом в Кремле надеялись заставить ЕС отказаться от поддержки Украины и внести смуту среди западных союзников. Однако Евросоюз справился с кризисом, пережил зиму с рекордным количеством газа в хранилищах, в то время как Москва потеряла европейский рынок.

В настоящее время газохранилища в Европе заполнены примерно на 60%, что значительно превышает норму для этого времени года, сообщили в Gas Infrastructure Europe.

В то же время, аналитики Goldman Sachs подсчитали, что низкие температуры в начале нового отопительного сезона могут привести к тому, что цены на газ осенью снова вырастут до более чем 100 евро за МВтч.

По какой цене Россия продает газ Беларуси?

Недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко отказался назвать цену, по которой обходиться газ из России для Беларуси.

“Для нас она хорошая. На три года. Это очень важно. Мы зафиксировали, сейчас не будет никаких каждый год новых договоренностей. Цена зафиксирована. Республику Беларусь она устраивает“, – заявил премьер. Но на вопрос, меньше ли 100 долларов стоит тысяча кубометров газа ответил: “Цена – всегда коммерческая тайна”.

На самом деле, не всегда. Ранее власти Беларуси называли точную цифру. Известно, что в 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров (это примерно 9-10 евро за МВтч). Но с апреля оплата происходила в российских рублях. При этом неизвестно, по какому курсу была конвертирована стоимость.

Даже при таком раскладе цены на газ в ЕС остаются выше, чем в Беларуси раза в четыре. Впрочем, для развитых европейских экономик это приемлемый показатель. Ведь значительное снижение цены на газ могло бы поставить под удар развитие возобновляемых источников энергии, таких как ветро- и солнечная генерация.

Кстати, в 2022 году в Евросоюзе впервые выработали больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа. На них пришлось 22% всей энергии, в то время как на газ - 20%. В ЕС давно решили, что энергетическая независимость куда важнее дешёвых цен на энергоносители от поставщиков, которые могут шантажировать отказом от из поставок. Такая попытка Кремля в 2022 году лишь ускорила процесс перехода на зелёную энергетику.