"Доходы чуть-чуть у людей выросли" — Путин объяснил рост цен на яйца в РФ

Опубликовано: 11.01.2024 09:56 , Обновлено: 11.01.2024

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ увеличилась стоимость яиц, потому что "доходы населения немного выросли". Видео с его заявлением опубликовали СМИ 11 января.

“По яйцу видите что у нас произошло. Вовремя просто не сориентировались. Объём-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения. Немножко, но все же доходы чуть-чуть у людей выросли”, — сказал Путин.

По его словам, поэтому россияне “начали больше приобретать” куриных яиц и мяса, а власти “не подумали вовремя открыть импорт”.

“Бум — и цены полетели”, — сказал он.

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Напомним, в декабре в некоторых регионах РФ вдруг образовался дефицит яиц, а цены на них взлетели до небес. Яичный кризис разросся до таких масштабов, что Генпрокуратура РФ даже начала расследование.

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Ранее Телеграф писал, что Беларусь с 1 по 9 января 2024 года поставила в Россию в два раза больше куриных яиц, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

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