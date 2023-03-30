Диверсанты показали видео, как заходили из Украины в Брянскую область

Опубликовано: 30.03.2023 09:50 , Обновлено: 30.03.2023

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК), в начале марта этого года проникшие в два села Брянской области на границе с Украиной, опубликовали видео, на котором показали, как готовилась их диверсионная операция. В РДК обратили особое внимание на то, как обращались с безоружным гражданским населением деревень - это также показано на видео.

«Теперь, когда все конспирологи, «эксперты» и прочие уважаемые личности уже высказались, мы покажем вам, обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2-ого марта,» - заявили в РДК, опубликовав видеозапись.

На записи, смонтированной из нескольких видео, показано, как бойцы РДК готовятся к марш-броску, готовят оружие и обмундирование, а затем заходят через лес в деревню. Встречая по дороге одного из местных жителей, диверсанты останавливают его автомобиль и просят не проезжать дальше.

“Спецоперация! Диверсанты! Работает ФБС!”, - говорят бойцы РДК автомобилисту, разворачивая его назад.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/brus1958/status/1641155113606586369?t=FBaib2VabpYq4UMT1mR5iA&s=19”]

Мы отстаиваем свою честь как русских людей

“Мы не воюем с мирными жителями, мы не убиваем стариков, женщин и детей, как это делают солдаты армии Путина. Мы здесь для того, чтобы сказать всем гражданам Российской Федерации: пришло время бороться”, - заявил один из бойцов РДК на видео.

По его словам, бойцы корпуса “взяли в руки оружие 24 февраля 2022 года, чтобы отстаивать свободу украинцев и свою честь, как русских людей”.

Напомним, 2 марта 2023 года в России заявили о якобы «проникновении украинских ДРГ» в два села Брянской области на границе с Украиной. СМИ распространяли информацию о перестрелках и взятии заложников, гибели мирных жителей.

Тем временем ответственность за происходящее взяли на себя люди, которые называют себя бойцами «Русского добровольческого корпуса» - «русского добровольческого формирования, сражающегося на стороне Украины». Они заявили, что пришли «показать соотечественникам, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом».

Федеральная служба безопасности в России (ФСБ) 3 марта, спустя сутки, опубликовала видео якобы «расстрелянного украинскими диверсантами» автомобиля из Брянской области. Ролик состоит из нескольких смонтированных видео и фотографий и вызвало у зрителей больше вопросов, чем ответов.