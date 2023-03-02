РосСМИ сообщили о захвате украинской ДРГ деревни под Брянском

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Опубликовано: 02.03.2023 12:44 , Обновлено: 02.03.2023

Российские СМИ 2 марта заявили, что «50 украинских диверсантов» взяли в заложники жителей приграничного с Украиной села Сушаны Брянской области. Также в Сети пишут про заложников в Любечане.

При этом, сообщения в разных СМИ и телеграм-каналах сильно отличаются.

Например, телеграм-канал Baza пишет, что «группа из 50 вооруженных человек с желтыми повязками зашла на территорию поселка в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Остальные смогли убежать, другие закрылись в своих домах».

Там утверждают, что «в заложниках находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей». Кроме того, Baza пишет, что в Сушанах «идет бой, слышны взрывы» и, предварительно, «взорвана электроподстанция и газовая станция».

[obnovleno_b]Тем временем власти Брянской области не подтвердили госСМИ захват заложников в Сушанах. А «численность проникшей в Брянскую область ДРГ неизвестна».

Власти села Сушаны также заявили, что не знают о захвате заложников.

«Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 километрах от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают [на месте]», — рассказал RT глава Новоропской сельской администрации, куда входит село.

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В свою очередь российское госагентство РИА Новости заявило, что «несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области».

Два названных села располагаются в 20 км друг от друга. Оба — в Климовском районе Брянской области, прямо у границы с Украиной.

Кроме того, РИА Новости утверждает об «обстреле из минометов» села Ломаковка в Брянской области.

ТАСС со ссылкой на силовиков сообщил, что в заложниках у ДРГ могут находиться «до шести человек».

СМИ не уточнили, почему полагают, что именно «украинские диверсанты» зашли в села, а главное, зачем им названные деревни. Кроме того, непонятно, как они зашли в населенные пункты, учитывая меры безопасности, которые российские власти должны были принять в приграничных районах в условиях проведения своей так называемой «спецоперации» в Украине.

Фото и видео с места происшествия пока нет.

Официально Киев эту информацию не комментировал. Могла ли это быть «операция под чужим флагом», пока неизвестно.

Как пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко: «О заложниках украинской ДРГ в России вопят уже едва из каждого утюга. Очень напоминает инсценировку, с целью обвинить Украину в терроризме. О том, что россияне будут переодеваться в украинский однострой и совершать теракты в России, давно предупреждали западные разведки».

В свою очередь глава Одесской ОВА заявил: «Это какая вообще ДРГ будет идти на задание с желтыми повязками, возможно еще и с документами, куском сала и визиткой Яроша?».