РосСМИ сообщили о захвате украинской ДРГ деревни под Брянском
Российские СМИ 2 марта заявили, что «50 украинских диверсантов» взяли в заложники жителей приграничного с Украиной села Сушаны Брянской области. Также в Сети пишут про заложников в Любечане.
При этом, сообщения в разных СМИ и телеграм-каналах сильно отличаются.
Например, телеграм-канал Baza пишет, что «группа из 50 вооруженных человек с желтыми повязками зашла на территорию поселка в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Остальные смогли убежать, другие закрылись в своих домах».
Там утверждают, что «в заложниках находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей». Кроме того, Baza пишет, что в Сушанах «идет бой, слышны взрывы» и, предварительно, «взорвана электроподстанция и газовая станция».
[obnovleno_b]Тем временем власти Брянской области не подтвердили госСМИ захват заложников в Сушанах. А «численность проникшей в Брянскую область ДРГ неизвестна».
Власти села Сушаны также заявили, что не знают о захвате заложников.
«Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 километрах от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают [на месте]», — рассказал RT глава Новоропской сельской администрации, куда входит село.
[/obnovleno_b]
В свою очередь российское госагентство РИА Новости заявило, что «несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области».
Два названных села располагаются в 20 км друг от друга. Оба — в Климовском районе Брянской области, прямо у границы с Украиной.
Кроме того, РИА Новости утверждает об «обстреле из минометов» села Ломаковка в Брянской области.
ТАСС со ссылкой на силовиков сообщил, что в заложниках у ДРГ могут находиться «до шести человек».
СМИ не уточнили, почему полагают, что именно «украинские диверсанты» зашли в села, а главное, зачем им названные деревни. Кроме того, непонятно, как они зашли в населенные пункты, учитывая меры безопасности, которые российские власти должны были принять в приграничных районах в условиях проведения своей так называемой «спецоперации» в Украине.
Фото и видео с места происшествия пока нет.
Официально Киев эту информацию не комментировал. Могла ли это быть «операция под чужим флагом», пока неизвестно.
Как пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко: «О заложниках украинской ДРГ в России вопят уже едва из каждого утюга. Очень напоминает инсценировку, с целью обвинить Украину в терроризме. О том, что россияне будут переодеваться в украинский однострой и совершать теракты в России, давно предупреждали западные разведки».
В свою очередь глава Одесской ОВА заявил: «Это какая вообще ДРГ будет идти на задание с желтыми повязками, возможно еще и с документами, куском сала и визиткой Яроша?».