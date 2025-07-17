"Дипломатия чековых книжек" - Стало известно, кто убедил Трампа поставить Украине оружие

Опубликовано: 17.07.2025 07:29 , Обновлено: 17.07.2025

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп поменял свое отношение к поставкам в Украину новых вооружений после частых звонков одного из европейских политиков.

По данным издания, именно канцлер Германии Фридрих Мерц смог убедить Трампа, Валя дипломатию “чековых книжек”. Все началось с телефонного звонка 11 июля, когда Трамп сам позвонил Мерцу и пожаловался ему на масштабные российские обстрелы Украины.

Канцлер Германии почувствовал, что наступил нужный ему момент и предложил сделку, которую политики обсуждали с 3 июля. Мерц настоял, чтобы Германия оплатила США две батареи Patriot.

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В итоге Трамп не просто согласился, но и предложил сразу пять комплексов. Уже после этого глава Белого дома стал открыто угрожать Москве санкциями и настаивать на переговорах.

Ранее Telegraf.news писал, что Трамп объявил на встрече с генсеком НАТО (Организация Североатлантического договора) Марко Рютте, что принял решение о сделке по поставкам оружия в Украину. По словам президента США, в его стране производят “самую лучшую военную технику в мире”.

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