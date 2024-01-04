«Дети растут разделенными» – Министр образования Литвы предложил закрыть русские школы

Опубликовано: 04.01.2024 10:22 , Обновлено: 04.01.2024

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что нужно найти «законные способы» отказаться от учебных заведений для «русского национального меньшинства». Поводом для этого послужил недавний инцидент в школе Науямесчё (с русским языком обучения): двое учащихся выстрелили в своего одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.

Министр уверен, что подобные ситуации «вызваны сложной интеграцией этой национальной группы в Литве».

«Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать, – сказал Якштас. – Мы хотели бы, чтобы школы для русских национальных меньшинств начали исчезать, потому что мы понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем не будет школ для русского меньшинства».

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Как сообщалось в СМИ, в канун Рождества двое подростков, обучающихся в вильнюсской школе Науямесчё, во время прогулки выстрелили из пневматического оружия в своего друга. Мать пострадавшего, Ирина Новик, журналистка, переехавшая в Литву из России.

[info_b]В Литве, по данным переписи населения 2021 года, проживала%20%2F%20L.-,Bartkaus%20%2F%20LRT%20nuotr.,%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.) 141 тысяча человек русской национальности (5,02% населения). В стране на тот момент работало 26 школ с русским языком обучения.[/info_b]

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В Литве отказались от обязательного дневного сна в детсадах. А что взамен?