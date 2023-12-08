В Литве отказались от обязательного дневного сна в детсадах. А что взамен?

Опубликовано: 08.12.2023 12:17 , Обновлено: 08.12.2023

Все 60 муниципалитетов Литвы сообщили, что детские сады на их территории отказались от обязательного дневного сна для детей дошкольного и младшего школьного возраста. А на что потребуется дополнительное финансирование?

В Литве действует Гигиенический стандарт организации ежедневного отдыха, сообщил delfi.lt, в нем оговорено, что ребенку, находящемуся в образовательном учреждении более четырех часов, должен быть обеспечен отдых. Однако этот отдых не обязательно означает спать, посчитали муниципальные власти, и решили дневной сон отменить. Впрочем, какой именно отдых может послужить альтернативой сну, не уточнили.

В то же время 12 муниципалитетов сообщили, что намерены выделить дополнительное финансирование на персонал, помещения или другие решения, если увидят, что детские сады не в состоянии самостоятельно организовать необходимый отдых. Треть муниципалитетов посчитало, что детские сады должны решать эту проблему за счет собственных ресурсов.

[info_b]Опрос, проведенный весной 2023 года с участием 812 респондентов (родители детсадовцев), показал, что почти все муниципалитеты Литвы не довольны необходимостью насильно укладывать детей на дневной сон. И только девять самоуправлений на вопрос о необходимости дневного сна ответа не дали.[/info_b]

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