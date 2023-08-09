Десятки раненных - Под Москвой взорвался завод

🎥 Видео

Опубликовано: 09.08.2023 11:25 , Обновлено: 09.08.2023

Российские тг-каналы сообщили, что 9 августа в Сергиевом Посаде Московской области произошел взрыв. В соцсетях публикуют фото и видео густого дыма, поднимающегося над городом.

Взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, сообщил ТАСС. Предприятие выпускает приборы ночного видения, прицелы и другую продукцию военного назначения. Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, заявили местные власти.

[Telegram_widget url=“https://t.me/bazabazon/20288”]

В домах, расположенных по соседству, взрывной волной выбило окна, пишетShot.

[Telegram_widget url=“https://t.me/ostorozhno_moskva/7567”]

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Телеграм-канал «112» сообщил, что, по предварительной информации, по зданию ударил беспилотник. Позже «112» уточнил, что взрыв произошел на складе с пиротехникой.

По последним данным, в результате взрыва на заводе пострадало 25 человек.

Спасатели приступили к разбору завалов. Возможно, под обломками могут находиться люди.

В экстренных службах заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел не из-за удара беспилотника, как утверждали некоторые телеграм-каналы.

Напомним, ранее Телеграф писал, что утром 9 августа на подлёте к Москве сбили два беспилотника:

На подлёте к Москве сбили два беспилотника

Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве