В центре Белгорода прогремели десятки взрывов. Что известно?

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Опубликовано: 30.12.2023 16:51 , Обновлено: 30.12.2023

В центре российского Белгорода, расположенного в 42 км от границы с Украиной, днём 30 декабря прогремели десятки взрывов. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела погибли два ребёнка, однако число жертв среди гражданских может вырасти, поскольку под обстрел попал жилой сектор и в настоящее время ещё ведутся поисково-спасательные работы.

Во второй половине дня российские соцсети наводнили фотографии и видео из Белгорода, на которых видны клубы чёрного дыма, поднимающиеся в нескольких местах в районе центра города. Очевидцы снимали горящие автомобили, воющие сирены, предупреждающие о ракетной опасности, поражённые осколками жилые дома и административные здания. Ответственность за обстрел российские власти возложили на Вооружённые силы Украины. Там эту информацию пока не комментировали.

[info_b]Внимание! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия.[/info_b]

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По данным неназванного источника телеграм-канала SHOT, при обстреле Белгорода использовали реактивную систему залпового огня “Град”. Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил о семи погибших и более 30 пострадавших, которые обратились за помощью к медикам.

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По данным SHOT, в результате обстрела повреждены более 40 зданий и 60 транспортных средств, в том числе пассажирские автобусы.

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Момент падения одного из снарядов прямо на проезжую часть попал на камеру одного из автомобилей.

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Кроме того, Гладков заявил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа, там обошлось без пострадавших, но оказалось повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса и порядка 20 частных домов, также повреждена линия электропередачи.

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Напомним, днём ранее Россия нанесла массированный удар по городам Украины — Киеву, Днепру, Харькову, Львову, Запорожью, Одессе. Причем, не только “шахедами”, но и ракетами. По информации украинских властей, на местах возникли пожары, есть жертвы.

«Столько целей одновременно еще не видели» — Россия ударила по Украине. Куда прилетело?