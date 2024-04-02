Украина атаковала российские НПЗ дронами с искусственным интеллектом — CNN

Опубликовано: 02.04.2024 13:10 , Обновлено: 04.07.2024

Украина начала оборудовать дальнобойные дроны искусственным интеллектом. Именно они атакуют энергетически объекты в России. Об этом сообщили в СNN.

По информации американского новостного телеканала СNN, атаки на крупнейшие энергетические объекты стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и внедрению технологий ИИ.

«Точность при помехах обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта. На каждом самолете имеется терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности», — пояснил СNN источник близкий к украинской программе дронов.

В дронах использовали “машинное зрение”. Данная разновидность ИИ позволяет дронам лучше ориентироваться и избегать помех. По словам источника, «машинное зрение» обучает дрона самостоятельно определять географию и цель, к которой он движется и делает его полностью автономным. Никакой связи со спутниками не требуется

Также источник рассказал, что все полёты украинских дронов согласуются заранее с “союзниками”, а самолеты следующие плану поражают цели “с точностью до нескольких метров».

Ранее Telegraf.news писал о том, что утром 2 апреля дроны впервые с начала войны в Украине атаковали Татарстан в РФ. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. В соцсетях распространили видео атаки.

Дроны впервые атаковали Татарстан. Это в 1265 км от границы России с Украиной