"День освобождения"? Трамп решил объявить торговую войну всему миру - WP

Опубликовано: 01.04.2025 21:00 , Обновлено: 01.04.2025

Как сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, советники Белого дома подготовили для Дональда Трампа проект по введению пошлин в размере около 20% на большинство импортируемых в США товаров.

Эксперты уже предупредили, что реализация этого плана может потрясти мировую экономику. Представители Вашингтона заявили, что рассматривается несколько предложений относительно тарифов, но окончательное решение пока не принято.

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Один из вариантов предполагает введение одинаковых пошлин на товары, импортируемые практически из всех стран. Также возможно применение различных таможенных ставок для отдельных стран. В понедельник Трамп, по-видимому, склонился к последнему подходу, заявив: «То, что они навязывают нам, мы навязываем им».

Ранее в воскресенье Дональд Трамп заявил, что пошлины, которые должны быть объявлены на этой неделе, будут применяться ко всем странам, имеющим торговые отношения с США.

«Мы начнем со всех стран», — пообещал президент США и добавил, что планирует ввести пакет ответных пошлин против стран, взимающих пошлины за экспорт из США.

“День освобождения”?

Американский глава объявил ранее о подготовке комплексного плана по тарифной политике США, который он назвал «Днем освобождения».

Пока же администрация США ввела пошлины на алюминий, сталь и автомобили, а также увеличила пошлины на все товары, импортируемые из Китая.

Источники, близкие к этому вопросу, сообщили, что Трамп всегда может изменить свое мнение, хотя в последние дни он настаивал на введении всеобщих пошлин и считает это более простым решением.

Хотя многие детали остаются неясными даже для самого Трампа, «День освобождения Америки» может стать «самой агрессивной» акцией по введению пошлин со стороны «самого одержимого пошлинами президента в современной истории», сообщил во вторник американский телеканал CNN.

[inf]В прошлом году у США был самый большой торговый дефицит с Китаем, Европейским союзом, Мексикой, Вьетнамом, Тайванем, Японией, Южной Кореей, Индией и Канадой. ABC News сообщил, что взаимные пошлины могут привести к росту цен на импортные товары на американском рынке.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что избранный президент США Дональд Трамп ясно дал понять о своих планах относительно экономики, которые он намерен реализовать во время своего второго срока в Белом доме. Эти планы во многом представляют собой угрозы, реализация которых будет означать огромные последствия для всего мира. Речь может идти о начале всемирной торговой войне, когда страны начнут вводить обоюдные торговые ограничения в ответ на действия Белого дома.

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