Демократы освистали и попытались сорвать выступление Трампа в Конгрессе США

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Опубликовано: 05.03.2025 08:17 , Обновлено: 05.03.2025

Президент США Дональд Трамп 4 марта сделал первое официальное обращении к Конгрессу с момента вступления в должность главы государства. Выступление не обошлось без инцидентов. С самого начала речи представители Демократической партии освистали президента, начали выкрикивать с мест, перебивая главу государства, часть депутатов устроила демарш, покинув зал, а другие выразили своё несогласие с позицией Трампа с помощью плакатов.

По данным The American Presidency Project, речь Трампа длилась 100 минут и стала самым длинным обращением президента к Конгрессу в современной истории США.

Как отметило агентство Reuters, речь больше напоминала предвыборные митинги Трампа, хотя на этот раз политик попытался избегать своей привычки отклоняться от заранее подготовленных слов и уходить в пространные отступления. Тем не менее, с самого начала речь Трампа, который заявил о “триумфальном возвращении Америки”, но не преминул упрекнуть своего предшественника-демократа Джо Байдена в неэффективной политике, а также сделать несколько выпадов в адрес “трансгендерной идеологией” и “преступников-иммигрантов”, которых он назвал “дикарями”, многим пришлась не по душе.

Демократы держали плакаты с надписями “Нет королю” и “Это НЕнормально”, а десятки людей покинули зал во время выступления. Конгрессмена Эла Грина из штата Техас и вовсе вывели из зала после того, как он, потрясая своей тростью перед Трампом, кричал, что Трамп “не выиграл мандат на выборах в ноябре”.

Трамп же в своей речи вовсе не пытался сгладить усугубившиеся политические разногласия с Демокаратами.

“Я смотрю на демократов передо мной и понимаю, что я не могу сказать абсолютно ничего, чтобы сделать их счастливыми или заставить их встать, улыбнуться или поаплодировать”, — заявил политик после того, как Грина вывели из зала.

Трамп заявил, что ЕС создали, чтобы «надуть» США, и пообещал ввести 25%-ные пошлины на европейские товары

Что же до самой речи Трампа, приведём лишь несколько ключевых её посылов. Так, Трамп в очередной раз назвал Байдена “худшим президентом в американской истории” и похвалил себя и свою команду за то, что за полтора месяца на посту ему удалось добиться “больше, чем другим за годы работы”. Что именно политик поставил себе в заслугу, стало понятно из дальнейшей его речи:

придание английскому языку статуса главного национального языка в США,

введение повышенных пошлин против торговых партнёров США,

решение значительно увеличить добычу важнейших минералов и редкоземельных металлов в стране,

снижение “бесполезных трат Джо Байдена” и сокращение числа госслужащих благодаря Департаменту эффективности государственного управления, который возглавил миллиардер Илон Маск,

усилия по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 4 марта вступили в силу новые 25%-ные импортные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом на товары из Мексики и Канады, а также 20%-ные пошли на китайские товары. Экономические обозреватели назвали это “объявление торговой войны” США трём своим крупнейшим торговым партнерам. Те уже объявили об ответных мерах, в частности, Китай и Канада подали иск против США во Всемирную торговую организацию.

Китай подал иск в ВТО и ввёл ответные пошлины против США. Как отреагировали Канада и Мексика на «объявление торговой войны»?