Китай подал иск в ВТО и ввёл ответные пошлины против США. Как отреагировали Канада и Мексика на "объявление торговой войны"?

Опубликовано: 04.03.2025 11:07 , Обновлено: 04.03.2025

Во вторник, 4 марта вступили в силу новые 25%-ные импортные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом на товары из Мексики и Канады, а также 20%-ные пошли на китайские товары. Экономические обозреватели назвали это "объявление торговой войны" США трём своим крупнейшим торговым партнерам. Те уже объявили об ответных мерах.

По оценке Reuters, новые тарифные меры обойдутся США в сумму порядка 2,2 трлн долларов в год. Новые пошлины официально уже начали применять и все три страны, которые их затронули, уже объявили об ответных санкциях.

Так, Министерство коммерции Китая объявило о введении дополнительных пошлин в размере 10–15% на некоторые виды импортных товаров из США с 10 марта. Кроме того, ведомство включило ещё 15 американских компаний, в отношении которых теперь действуют экспортные ограничения. В китайском министерстве пояснили, что под усиленный экспортный контроль (по сути - запрет на поставки без лицензии госорганов) попали товары двойного назначения. Пекин объяснил эти меры необходимостью “защиты национальной безопасности и интересов страны”.

Кроме того, Китай дополнительно обратился с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО), обвинив Вашингтон в нарушении действующих торговых договорённостей.

“Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу экономического и торгового сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает сильное недовольство и выступает решительно против таких мер. Китай будет твердо отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО и защищать многостороннюю торговую систему и международный экономический и торговый порядок”, - говорится в официальном комментарии Министерства коммерции КНР.

“Налог на американский народ” или “акт войны”?

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава также немедленно введёт 25%-ные пошлины на импорт из США, если введённые Трампом пошлины не будут отменены в течение 21 дня. По оценке Трюдо, введение ответных санкций со стороны Канады обойдётся бюджету США дополнительными расходами на общую сумму свыше 100 млрд долларов. Ранее он также заявлял, что Канада планирует сосредоточиться в своих ответных санкциях на американском пиве, вине, бурбоне, бытовой технике и апельсиновом соке из Флориды.

Генеральный директор Торговой палаты Канады Кэндис Лэнг назвала решение Трампа “безрассудным” и заявила, что оно неизбежно приведёт к рецессии в экономике, потере рабочих мест и “экономической катастрофе” в целом.

По её словам, американские пошлины “не откроют “золотой век”, которого так жаждет Трамп”, а лишь увеличат расходы рядовых потребителей и производителей и нарушат цепочки поставок. “Тарифы — это налог на американский народ”, - заявила Лэнг.

Известный медиамагнат и инвестор-миллиардер Уоррен Баффет и вовсе назвал американские пошлины “актом войны”. В интервью CBS он пояснил, что со временем пошлины станут дополнительным налогом на товары, что приведёт к повышению цен для потребителей. Примечательно, что Баффет называл предложения Трампа повысить тарифы “очень плохой идеей” ещё в 2016 году, во время предыдущей предвыборной кампании. По его словам, негативные последствия повышения тарифов крайне велики.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее президент США Дональд Трамп также продлил срок действия на год ряда антироссийских санкций, введённых Вашингтоном в связи с войной в Украине.

Трамп решил продлить на год антироссийские санкции