"Давайте перестанем ныть" - Премьер Нидерландов призвал лидеров Европы готовиться к победе Трампа

Опубликовано: 19.02.2024 16:02 , Обновлено: 19.02.2024

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время Мюнхенской конференции по безопасности обратился к лидерам европейских стран с призывом предпринять конкретные шаги и перестать жаловаться на Дональда Трампа. "Давайте перестанем ныть", - подчеркнул главный кандидат на пост следующего генсека НАТО.

“Это нытье и жалобы на Трампа. Последние несколько дней я слышу это постоянно. Давайте перестанем это делать. Давайте перестанем ныть, ныть и жаловаться на Трампа”, - сказал он во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Рютте подчеркнул, что западным союзникам следует сосредоточиться на наращивании своего военного потенциала и поддержке Украины, а не беспокоиться о том, кто станет следующим президентом США и что произойдет, если Трамп действительно вернется в Белый дом: “Это дело американцев. Я не американец, я не могу голосовать в США”.

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“Мы должны сотрудничать со всеми”, - подчеркнул премьер-министр Нидерландов. По его мнению, Европа должна сделать все возможное, чтобы увеличить поддержку Украины, поскольку это также в ее интересах. Он призвал европейских лидеров увеличить расходы на оборону и производство боеприпасов – не только для Украины, но и для собственных армий. “Это не имеет никакого отношения к Трампу”, - подчеркнул он.

Ранее Телеграф писал, что в субботу, 10 февраля, Дональд Трамп заявил, что он позволил бы России делать “все, что, черт возьми, они захотят” с теми странами НАТО, которые не выделяли достаточно средств на оборону. Таким образом экс-президент США пообещал не соблюдать главный пункт устав Альянса о коллективной обороне, в случае если снова станет главой США.

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