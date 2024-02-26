Дания прекратила расследование подрыва «Северного потока». Что сказали в Кремле?

Опубликовано: 26.02.2024 14:41 , Обновлено: 26.02.2024

Дания прекратила расследование взрывов на «Северном потоке». Об этом 26 февраля сообщили силовые структуры страны.

Расследованием занимались полиция Копенгагена и датская Служба безопасности и разведки, отметили в пресс-релизе.

«Имела место преднамеренная диверсия на газопроводах. Однако оценка заключается в том, что нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании», – резюмировали правоохранители.

Дальнейших комментариев по этому делу датские силовики давать не будут.

Дания стала второй страной, прекратившей расследование подрыва «Северного потока». Ранее это сделала Швеция, назвавшая произошедшее диверсией, осуществленной не ее гражданами и не представлявшей угрозы национальной безопасности страны.

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Реакция Москвы

На прекращение расследования уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию «близкой к абсурдной»,сообщили в телеграм-канале «РИА Новости». По его мнению, «очевидно, что в ходе расследования стали выходить на своих ближайших союзников».

Песков подчеркнул, что Москва «неоднократно запрашивала у Дании информацию о расследовании и получала отказы». По его словам, сейчас российские власти тоже не могут получить эти сведения.

Подозревали Россию и Украину

Газопроводы «Северный поток», по которым российский газ поставлялся в Германию по дну Балтийского моря, были повреждены 26 сентября 2022 года в результате серии взрывов, которые произошли в территориальных водах Швеции и Дании.

В Минобороны Дании заявили присутствии российского спецсудна СС-750 у места взрыва трубопровода за четыре дня до происшествия.

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В то же время газеты The Washington Post и Der Spiegel провели свое расследование и назвали взрыв диверсией Сил специальных операций Украины.

«Северный поток» подорвали украинские спецназовцы в тайне от Зеленского — The WP

Помимо прекративших расследование Дании и Швеции его также вели в Германии. Генпрокуратура России по факту взрыва возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.