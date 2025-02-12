Дания обвинила Россию в подготовке к нападению ещё на одну соседнюю страну в течение полугода

Опубликовано: 12.02.2025 09:21 , Обновлено: 12.02.2025

Служба военной разведки (FE) Дании предоставила 11 февраля отчет, в котором озвучила три сценария действий России после прекращения конфликта в Украине. Так, согласно одному из сценариев, после завершения войны в Украине, Россия может начать вторжение на территорию соседней страны в течение следующих шести месяцев.

«В течение ближайших 6 месяцев Россия может начать локальную войну против соседней страны. Примерно через два года войска Путина могут «представлять реальную угрозу для нескольких стран НАТО в регионе Балтийского моря», - говорится в документе, сообщило издание fakt.pl. О какой именно соседней с Россией стране идёт речь, не уточняется.

В то же время датская разведка посчитала «маловероятным» сценарий, при котором «Россия могла бы начать войну против одной или нескольких стран НАТО, продолжая военные действия в Украине».

Россия хочет контролировать территории вплоть до Северного полюса?

Также, согласно отчету военной разведки Дании, Россия придает Арктике «первостепенное значение» и хочет продемонстрировать там «свою силу посредством агрессивного поведения».

«У России по-прежнему далеко идущие планы относительно всего Арктического региона. Она является крупнейшей военной державой в этом регионе и хочет сохранить это положение», — отметили аналитики FE в своём отчёте.

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Военная разведка Дании предположила, что Кремль хочет взять под контроль морские районы к северу от своей материковой части и что Россия “будет стремиться установить контроль над территорией вплоть до Северного полюса”.

«Россия ни на кого не собирается нападать» - МИД РФ

С российской стороны данный отчет военной разведки Дании пока никак не комментировали.

Однако ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков прямо заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать”. При этом он подчеркнул, что Москва “серьезно относится к заявлениям стран Запада о необходимости наращивать военное производство”.

Также Telegraf.news сообщал о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что война в Украине может перекинуться на другие страны. Он также призвал Россию и Украину «срочно разорвать порочный круг насилия» и «положить конец страданиям» людей в обеих странах.

Генсек ООН предупредил, что война в Украине может перекинуться на другие страны