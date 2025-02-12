Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Опубликовано: 12.02.2025 07:38 , Обновлено: 12.02.2025

Оперативное командование Вооруженных сил Польши обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны. Инцидент, по данным польского ведомства, произошёл днём 11 февраля.

По информации оперативного командования, самолет Су-24МР Вооруженных Сил России был замечен над территориальными водами Польши 11 февраля 2025 года в 14:09 в восточной части Гданьского залива ( юго-восточная часть Балтийского моря).

[info_b]Су-24МР - это тактический разведывательный самолёт, предназначенный для ведения комплексной всепогодной разведки. Судя по всему, нарушившая воздушное пространство Польши машина принадлежит ВВС Балтийского флота ВМФ России. [/info_b]

“Самолет, летевший со стороны Крулевецкой области, нарушил воздушное пространство Польши, вошёл на максимальную глубину 6,5 км и оставался там в течение 1 минуты и 12 секунд”, - говорится в отчёте польских военных, опубликованном на их официальной страничке в соцсети Х.

В оперативном командовании сообщили, что польские военные следили за полётом самолёта с помощью радиолокационных систем.

“Дежурные польские службы, осуществляющие контроль за воздушным пространством, находились на связи с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и сообщила, что причиной стал отказ навигационной системы самолета Су-24МР”, - пояснила польская сторона.

[info_b]В российском Министерстве обороны официально этот инцидент не комментировали.[/info_b]

Польские военные подчеркнули, что личный состав польской системы ПВО осуществляет круглосуточное наблюдение за воздушным пространством страны и остаётся “в постоянной готовности обеспечить его безопасность”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что утром того же дня Вооруженным силам пришлось поднять в воздух дежурные пары истребителей и привести в “высшую степень готовности” средства противовоздушной обороны (ПВО). Как пояснили в оперативном командовании, польская и союзная авиация начала действовать из-за ударов России по объектам в соседней Украине.

Польша подняла в воздух дежурные истребители и привела ПВО в «высшую степень готовности»