ЦИК РФ решил провести выборы президента России на территории Украины. Это как?

Опубликовано: 11.12.2023 14:24 , Обновлено: 11.12.2023

ЦИК России обьявил 11 декабря, что намерен организовать голосование на выборах президента России на территории Украины, занятой российскими войсками с 2022 года.

Российские чиновники назвали их «новыми регионами», где действует военное положение.

В ответ МИД Украины назвал такое решение неправомерным. “Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности, Устав ООН. Такой избирательный процесс, который и остальные подобные пропагандистские меры в прошлом, будет незаконным и ничтожным”, - говорится в сообщении.

[info_b]Аннексия оккупированных территорий Украины Россией была объявлена 30 сентября 2022 года после проведения в четырёх оккупированных регионах Украины мероприятий, которые власти РФ назвали референдумами о вхождении в состав России.

Украинские власти и международное сообщество в подавляющем большинстве заявило о том, что это была имитация референдумов, которая была организована военно-гражданскими администрациями России и не соответствовала законодательству Украины и международному праву.

При этом, Россия заявила об аннексии территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, как контролируемых ВС РФ и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, так и не контролируемых (центр Запорожской области — город Запорожье, в Донецкой области — города Славянск, Краматорск и др.). [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что проголосовать на выборах президента России можно будет в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года, пообещали в Центризбиркоме РФ. Это новация, но один раз так уже было. Почему решили повторить?

ЦИК РФ назначил выборы президента сразу на три дня. Почему?

Тем временем, Владимир Путин 8 декабря публично объявил о своем участии в президентских выборах, которые должны пройти в РФ в 2024 году. Это произошло после “церемонии награждения героев России” в Георгиевском зале Кремля.

Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году