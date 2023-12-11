ЦИК РФ решил провести выборы президента России на территории Украины. Это как?
ЦИК России обьявил 11 декабря, что намерен организовать голосование на выборах президента России на территории Украины, занятой российскими войсками с 2022 года.
Российские чиновники назвали их «новыми регионами», где действует военное положение.
В ответ МИД Украины назвал такое решение неправомерным. “Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности, Устав ООН. Такой избирательный процесс, который и остальные подобные пропагандистские меры в прошлом, будет незаконным и ничтожным”, - говорится в сообщении.
[info_b]Аннексия оккупированных территорий Украины Россией была объявлена 30 сентября 2022 года после проведения в четырёх оккупированных регионах Украины мероприятий, которые власти РФ назвали референдумами о вхождении в состав России.
Украинские власти и международное сообщество в подавляющем большинстве заявило о том, что это была имитация референдумов, которая была организована военно-гражданскими администрациями России и не соответствовала законодательству Украины и международному праву.
При этом, Россия заявила об аннексии территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, как контролируемых ВС РФ и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, так и не контролируемых (центр Запорожской области — город Запорожье, в Донецкой области — города Славянск, Краматорск и др.). [/info_b]
Ранее Телеграф писал, что проголосовать на выборах президента России можно будет в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года, пообещали в Центризбиркоме РФ. Это новация, но один раз так уже было. Почему решили повторить?
ЦИК РФ назначил выборы президента сразу на три дня. Почему?
Тем временем, Владимир Путин 8 декабря публично объявил о своем участии в президентских выборах, которые должны пройти в РФ в 2024 году. Это произошло после “церемонии награждения героев России” в Георгиевском зале Кремля.
Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году