ЦИК РФ обнаружил в подписях за Надеждина брака в три раза больше допустимого. Что ответил кандидат?

Опубликовано: 05.02.2024 16:22 , Обновлено: 05.02.2024

Центризбирком России сообщил, что в процессе проверки подписей, поставленных за Бориса Надеждина, кандидата на пост президента РФ, обнаружили более 15% брака. Для регистрации допустимо не больше 5%. Сам кандидат и его штаб заявили, что сдаваться не намерены.

«Рабочая группа ЦИК уведомила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными, – сообщил Надеждин. И добавил: «Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде».

«Моя гордость» – Надеждин сдал 105 тысяч подписей в ЦИК РФ

«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди две бессонные ночи», – написал представитель штаба Надеждина Игорь Артемьев.

А пресс-секретарь штаба Надеждина Павел Бурлаков напомнил, что «весь мир видел, что мы честно собирали подписи».

Согласно процедуре, после трехэтапной проверки сомнительных подписей должно остаться не больше 5%. В противном случае ЦИК кандидата не регистрирует – и он выбывает из борьбы за президентский пост.

Заседание по регистрации пройдет в ЦИК 7 февраля.

Как соперника Путину его не рассматривают

Напомним, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласовывал выдвижение в президенты Бориса Надеждина и не рассматривает его в качестве соперника действующего главы государства Владимира Путина. От комментария на вопрос о том, откажет ли ему в регистрации Центральная избирательная комиссия (ЦИК) из-за поддержки со стороны оппозиции, он отказался.

Пока зарегистрированы четверо

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

[inf]Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта.[/inf]

Ранее Телеграф рассказывал, что Центральный избирательный комитет РФ официально отказал Екатерине Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Сотрудники ведомства объяснили это ошибками в документе о регистрации инициативной группы.

ЦИК РФ отказал Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Что не так?