«Моя гордость» – Надеждин сдал 105 тысяч подписей в ЦИК РФ

Опубликовано: 31.01.2024 15:08 , Обновлено: 31.01.2024

Подписи в поддержку своей кандидатуры на пост президента России 31 января привез в ЦИК РФ Борис Надеждин. Это последний день, когда можно было сдать. Сообщил, что они собраны на территории России. По словам Надеждина, подписей, собранных за границей, среди сданных в ЦИК нет, «но их отдельно пересчитают». Теперь решение – за Центризбиркомом. А кто снял свои кандидатуры?

Надеждин рассказал, что подписи собирали более чем в 120 городах, всего их было собрано 208 тысяч, из которых 105 тысяч принесли в ЦИК.

«Спасибо всем, кто переводил донаты. Никогда в истории России не было такого, чтобы кампания кандидата в президенты была полностью на пожертвованиях», – процитировала его слова Sota.

По словам Надеждина, из 200 тысяч, о сборе которых отчитались в штабе, для ЦИК отобрали 105 тысяч «безупречных». Следующий этап – проверка подписей. Решение о регистрации в качестве кандидата на пост президента России Центризбирком должен вынести после проверки, на которую закон даёт 10 дней.

«Вот моя гордость, многодневный труд тысяч людей без сна. Очереди, которые вы простояли на морозе – в коробках. ЦИК и действующей власти будет очень сложно сказать: “Слона-то я и не приметил!”», – сказал Надеждин.

Первые комментарии

В Сети появились первые мнения относительно перспектив Надеждина.

«Мы видим абсолютный ремейк 2018 года и Грудинина. То есть, относительно новое лицо для массового избирателя может увлечь и вести кампанию. Опасность повторения кейса даёт мне основания для прогноза, что Надеждина не зарегистрируют», – К. Шулика, блогер.

[inf]Подписи в ЦИК сегодня сдал также глава «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов, тут же объявивший о снятии своей кандидатуры. Накануне так же поступил руководитель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.[/inf]

«Собрали подписи, сдали их в ЦИК и снялись с выборов. Вы можете это представить в реальности? Ясно, что концепция изменилась вот прямо сейчас. Выглядит это как-то нервно. … Надеждин? То есть его зарегистрируют?», – С. Марков, политолог.

[inf]Пока статус кандидата получили четверо: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, а также Владимир Путин.[/inf]

«Вангую, что вслед за Бабуриным [снимутся] все остальные, кроме Надеждина, которого будут ”сносить” (и снесут, скорее всего). А в бюллетене ожидаемо окажется всего 4 кандидата», – И. Гращенков, политолог.

Помимо Надеждина…

…подписные листы предоставил Сергей Малинкович от «Коммунистов России». Ещё два предполагаемых участника компании – блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев – к полудню этого не сделали.

Борис Надеждин (родился 26 апреля 1963 года) – российский политический деятель, депутат, преподаватель, кандидат физико-математических наук. Бывший депутат Госдумы и единственный на данный момент «антивоенный» кандидат. Идет на выборы от партии «Гражданская инициатива».

[inf]Интересные факты о Надеждине

В трехлетнем возрасте будущий политик пережил Ташкентское землетрясение, которое произошло в 1966 году.

Борис Надеждин часто посещает Успенский собор во Владимире. 170 лет назад его предок Федор Надеждин служил в нем протоиереем.

Президент Института региональных проектов и законодательства, поучаствовал в разработке проекта закона о контрсанкциях против США и иных недружественных государств, который многими считается противовесом «кремлевскому списку».

Кроме этого, политолог выступил с предложением внести в действующий закон «О безопасности» понятие вмешательства в дела России.[/inf]

Напомним, восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению ЦИК, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее телеграф писал, что Центральный избирательный комитет РФ официально отказал Екатерине Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Сотрудники ведомства объяснили это ошибками в документе о регистрации инициативной группы. Например, в одном документе вместо «Валерьевна» было написано «Валериевна».

ЦИК РФ отказал Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Что не так?