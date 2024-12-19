"Чтобы захватывало" - Путин рассказал о "более интересной альтернативе" порносайтам

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Опубликовано: 19.12.2024 17:44 , Обновлено: 19.12.2024

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос о запрете порносайтов на территории РФ, предложил создавать "более интересную альтернативу" этим ресурсам.

Путин утверждает, что порносайты смотрят “во всем мире”. “Сначала порносайты, а потом котлету заказать. Это не только наша беда, но и многих других стран”, - считает российский президент.

Поэтому, по его мнению, нужно “предложить альтернативу, более интересную, чем порносайты”. “Вот так, чтобы человек залез туда, открыл порносайт, сказал: “Ну, слушайте, это я уже видел. А мне хочется посмотреть что-то другое”. Чтобы захватывало человека”, - поделился видением Путин.

При этом чем конкретно можно заменить порносайты, он не сказал.

К слову, в июне 2022 года в медиа появилась информация о том, что на территории РФ не открываются два известных в мире порносайта Xvideos и Xnxx. Представители первого в конце мая 2022-го сообщили, что их ресурс заблокировали в РФ.

“Они должны выбрать”

На этой же прямой линии и пресс-конференции белорусский блогер Влад А4 [link href=“https://t.me/rian_ru/273741” target=“_blank” rel=“noopener”] спросил [/link] у Путина о “замедлении” YouTube в РФ. “Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей”, - ответил российский президент.

По его словам, когда Google создавал в РФ “свою сеть, он создал и соответствующие дочки в России, юрлица”. “После того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники. И таким образом сам создал для себя определенные проблемы”, - утверждает Путин.

Он считает, что YouTube “изымает из оборота” имена определенных российских артистов, блогеров, политических деятелей, что, по видению президента РФ, “является нарушением соответствующих законов Российской Федерации”.

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“Поэтому они должны выбрать: или они соблюдают наши законы (и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране, тогда пускай там и работают), или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законами РФ”, - добавил Путин.

По мнению некоторых экспертов, высказанных в августе, когда в РФ люди стали жаловаться на замедление YouTube, от этих действий в первую очередь пострадали простые россияне.

Telegraf.news писал, что российский политтехнолог Марк Непша напомнил, что YouTube — это не просто видеохостинг, а «окно возможности для самовыражения и проявления новых талантов и звездочек».

“Его запрет и замедление — попытка бороться с глубинным народом, с теми, кто политикой не интересуется и использует платформу для развлечения и досуга. Зачем это делать, если играть вдолгую, не ясно, не имея ни одного достойного аналога и платформы, близкой по удобству и масштабу контента”, - утверждал тогда Непша.

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