После блокировки популярность YouTube в России выросла. Эксперты рассказали, как она поможет сервису ещё и заработать

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.08.2024 10:20 , Обновлено: 08.08.2024

Посещаемость видеохостинга YouTube в России продолжила расти, несмотря на замедление его работы. По словам экспертов, это принесет владельцу - компании Google - новые деньги.

По данным измерителя аудитории Mediascope, с 29 июля по 4 августа сервис YouTube (веб-версии и мобильных приложений) хотя бы раз в день посетили 82,6 млн человек. Для сравнения, неделей ранее этот показатель был равен 82,5 млн человек.

За 29 июля - 4 августа 2023 года посещаемость составила 81,47 млн человек.

Кроме того, среднее время, которое жители России провели на YouTube на обозреваемой неделе составило 107 мин. За аналогичный период в 2023 году — 93 мин.

[info_b]К слову, YouTube, по оценкам сервиса Similarweb, — третий по популярности сайт в России после поисковиков «Яндекса» и Google.[/info_b]

В Беларуси решили запустить аналог YouTube, но не для всех

Как блокировка YouTube в России принесет Google новые деньги?

По словам экспертов, замедление видеохостинга приведёт к тому, что россияне начнут пользоваться им через VPN. После смены геолокации им покажут рекламу, которую Google отключил для России в 2022 году.

Таким образом, рекламу будут просматривать больше пользователей видеохостинга, пишет Brief.

Напомним, о замедлении YouTube заговорили в Государственной думе России еще в конце июля. Главакомитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что такая мера направлена не против россиян, «против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Ранее Telegraf.news писал, что гендиректор БелТА Ирина Акулович рассказала о создании нового видеопортала, который должен появиться уже к концу августа. Правда, аналог YouTube будет доступен не всем: на нём планируют размещать лишь проекты белорусских государственных СМИ. Об этом Акулович заявила в авторской программе гендиректора телеканала “СТВ” Александра Осенко.

В Беларуси решили запустить аналог YouTube, но не для всех