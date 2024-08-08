YouTube в РФ — всё? Россияне начали массово сообщать о проблемах со входом

Опубликовано: 08.08.2024 15:01 , Обновлено: 08.08.2024

Россияне начали массово сообщать о сбое в работе YouTube. По сообщениям пользователей, у части населения видеохостинг перестал загружаться как на телефоне, так и на компьютере. При этом проблемы оказались глобальнее, чем это было неделю назад, когда скорость воспроизведения снизилась в разы.

По сообщениям российских пользователей, YouTube не загружается и выдаёт ошибку с самого утра. Другие жалуются на “бесконечную” загрузку, вне зависимости от скорости домашнего и мобильного Интернета. Те, кто всё-таки смог зайти, получают уведомление об отсутствии Сети. По данным сервиса «Сбой.рф», больше всего жалоб приходит из Москвы (20%), Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

На графике представлено количество жалоб на Youtube за последние 24 часа

Ранее “Ростелеком” сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube. В ответ на это информационный гигант заявил, что сбой «не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверял, что у властей нет планов ограничивать доступ к платформе в России. А член Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что такая мера направлена не против россиян, а «против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Замедление скорости, которое россияне заметили неделю назад является следствием того, что YouTube удаляет каналы российских журналистов, артистов и блогеров, заявил депутат Госдумы Хинштейн. По его словам, всё происходящее является “следствием антироссийской политики хостинга», передал телеканал РБК.

Однако пострадали от санкций властей РФ в первую очередь простые россияне. Для Google бизнес в России после начала войны с Украиной не является прибыльным.

Российский политтехнолог Марк Непша напомнил, что YouTube - это не просто видеохостинг, а “окно возможности для самовыражения и проявления новых талантов и звёздочек”.

“Так благодаря случаю и алгоритмам мы познакомились и с музыкой, и с форматами, и с котами смешными, и клипами, и глубокими интервью. Его запрет и замедление - попытка бороться с глубинным народом, с теми, кто политикой не интересуется и использует платформу для развлечения и досуга. Зачем это делать, если играть вдолгую - не ясно, не имея ни одного достойного аналога и платформы, близкой по удобству и масштабу контента. Удручает сам факт, что совсем не думают о потребителях, а продают нам “высокое”, до которого никому нет дела”, - [link href=“https://t.me/Nepshaspeech/1056” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] эксперт.

Ранее Telegraf.news писал, что посещаемость видеохостинга YouTube в России продолжила расти, несмотря на замедление его работы. По словам экспертов, это принесет владельцу — компании Google — новые деньги.

После блокировки популярность YouTube в России выросла. Эксперты рассказали, как она поможет сервису ещё и заработать