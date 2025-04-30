Что Зеленский на самом деле сказал Трампу на похоронах Папы? Источники в США раскрыли подробности

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 30.04.2025 15:15 , Обновлено: 30.04.2025

Президент Украины Владимир Зеленский провел 15 минут с президентом Трампом в Ватикане. Сама встреча "на стульях" уже вошла в историю. Теперь же источники в США раскрыли подробности беседы.

Известно, что уже после переговоров, находясь на борту Air Force One, на обратном пути в США Трамп выступил с редкой угрозой в адрес Путина в ответ на массированную воздушную атаку на Киев.

“Мне кажется, что, возможно, он [Путин] не хочет останавливать войну, он просто играет со мной, и с ним нужно поступить по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций?” - написал Трамп в социальной сети Truth.

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Два анонимных источника, знакомых с ходом встречи, рассказали, что президент Украины призвал Трампа занять более жесткую позицию по отношению к Владимиру Путину и пересмотреть приоритеты в переговорах по прекращения огня, сообщило издание Axios.

По данным портала, встреча была почти внезапной. Зеленский получил “сигналы” перед похоронами папы Франциска о том, что Трамп готов встретиться в кулуарах, сообщают источники.

Советники Зеленского нервничали, а некоторые из них, все еще травмированные сценами в Овальном кабинете 28 февраля, сказали Зеленскому, что не уверены, что это хорошая идея. По словам одного из источников, заранее ничего не было согласовано, и изначально предполагалось, что президенты США и Украины попытаются встретиться уже после похорон.

Но затем лидеры столкнулись друг с другом сразу по прибытии в Ватикан, что могло быть специально сделано организаторами церемонии в Ватикане. В итоге, Зеленский и Трамп нашли место для разговора наедине в базилике Святого Петра.

Владимир Зеленский сказал Трампу, что Путин не сдвинется с места, если Трамп не окажет большего давления, сообщил Axios со ссылкой на источники. Один из них утверждает, что Трамп ответил, что ему, возможно, придется изменить свой подход к Путину, о чем он позже заявил в своем посте в социальной сети Truth.

Зеленский также призвал Трампа вернуться к его первоначальному предложению о безоговорочном прекращении огня в качестве отправной точки для мирных переговоров, которое Украина приняла, но Россия отвергла. Один из источников сообщил, что Трамп, похоже, согласился.

Однако Белый дом не подтвердил и не опроверг это. Пресс-секретарь Зеленского отказался комментировать содержание встречи.

Ранее Telegraf.news сообщил, что специалист в чтении по губам Никола Хиклинг расшифровала слова американского президента Дональда Трампа в адрес его французского коллеги Эмманюэля Макрона перед разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта краткая встреча прошла на похоронах Папы Франциска 26 апреля, в частности в Соборе Святого Петра.

Новость Телеграф

Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что ВСУ не выгодно перемирие, предложенное в одностороннем порядке президентом РФ Путиным.

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