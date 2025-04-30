"Это ловушка" - У Зеленского ответили на предложение Путина о перемирии 9 мая. Что предложили взамен?

Опубликовано: 30.04.2025 11:36 , Обновлено: 30.04.2025

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что ВСУ не выгодно перемирие, предложенное в одностороннем порядке президентом РФ Путиным.

“Путин не стремится к миру - он стремится к передышке. Призывы к прекращению огня в Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое «перемирие» без гарантий и справедливости только откроет дверь новой агрессии”, - написала он.

По его мнению, “уступки или переговоры на условиях Кремля – это ловушка”. Он обвинил Россию в том что та “одновременно говорит о мире и вооружается для новой атаки”.

При этом, Андрей Ермак не отверг самой идеи перемирия, настаивая, что оно долго быть не менее 30 дней, а не на 3 дня, как предложил Кремль - с 8 по 10 мая.

Тем временем, глава Генштаба ВСУ Сырский написал, что российская армия значительно увеличила интенсивность боевых действий на фронте.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил трёхдневное перемирие, приуроченное к 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую будут отмечать в стране 9 мая. Такое объявление 28 апреля сделала пресс-служба Кремля.

Там пообещали, что «исходя из гуманитарных соображений», российские войска должны будут остановить «все боевые действия». Российская сторона также заявила, что «считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру».

Официально объявленное Путиным перемирие должно вступить в силу в 0:00 в ночь с 7 на 8 мая и продлиться до 0:00 в ночь с 10 на 11 мая.

При этом Москва оставила за собой право не соблюдать объявленное по собственной инициативе перемирие «в случае нарушений» с украинской стороны. В этом случае российские военные пригрозили «адекватным и эффективным ответом» Киеву.

Путин объявил трёхдневное перемирие. Когда начнётся?

“Надо с другой стороны обставляться нормально”

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко в марте скептически оценил требование Киева начать 30-дневное перемирие. “Нет, они уже нас не поймают. И Россию тем более. Все время ж уловки да уловки. То обманули, то еще что”, - заявил он.

“Там же куча вопросов, кроме 30-дневного периода. Это надо в целом, пакетом взвешивать и принимать соответствующее решение. Нет, это не уловка, и не будет уловкой. Не будет, потому что мы знаем, что нам надо. Они знают, чего мы хотим. Поэтому уловкой не будет. Потом, чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это скорее всего украинцы не согласятся”, - заявил он.