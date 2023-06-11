«Чрезвычайно нуждаются» - Из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 000 человек лишились питьевой воды - ООН

Опубликовано: 11.06.2023 10:58 , Обновлено: 11.06.2023

Мартин Гриффитс, зам.генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, заявил 10 июня, что примерно 700 000 человек в Украине лишились доступа к питьевой воде из-за прорыва Каховской ГЭС.

В интервью Associated Press Гриффитс отметил, что первоочередная задача - это спасение жертв наводнения, но у разрушения плотины будут долгосрочные последствия. Например, затопление сельскохозяйственных районов приведет к снижению экспорта зерна, что приведет к повышению стоимости продовольствия по всему миру, станет меньше пищи для миллионов нуждающихся.

По словам представителя ООН, затоплению подверглись территории, на которых находились минные заграждения: теперь вода может перенести мины в «места, где люди их не ожидают».

Украинские пограничники показали, как выглядит затопленная Каховская ГЭС

Мартин Гриффитс рассказал, что примерно 700 000 человек «чрезвычайно нуждаются» в питьевой воде после прорыва плотины.

Он рассказал, что ООН через украинские организации смогла помочь 30 000 жителей территорий, контролируемых Украиной, в то же время как РФ не предоставила организации доступ на оккупированные территории для оказания помощи.

Затопление в Херсонской области

Затопление началось утром 6 июня после разрушения плотины Каховской ГЭС.

На Каховской ГЭС прорвало дамбу. Крым останется без воды?

Российские власти утверждают, что это произошло из ударов ВСУ по станции. Киев заявил, что плотину взорвали российские военные изнутри. Также есть версия, что плотина могла разрушиться сама из-за высокого уровня воды в Каховском водохранилище и повреждений, полученных за время войны.

Новость Телеграф