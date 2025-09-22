Четыре союзника Израиля признали Палестину как государство. Как отреагировал Иерусалим?

Опубликовано: 22.09.2025 08:50 , Обновлено: 22.09.2025

Сразу четыре западных государства, которые до сих пор считались верными союзниками Израиля, 21 сентября официально признали Палестину отдельным государством. На такой шаг пошли Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Посмотрели, как отреагировал официальный Иерусалим.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объяснил решение признать официальный статус Государства Палестины желанием “возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян” и стремлением разрешить палестино-израильский конфликт путём создания двух независимых государств. Агентство Reuters указало на особую символичность решения Великобритании, учитывая роль этой страны в становлении самого Израиля как современного государства после Второй мировой войны.

Причиной такого шага Стармер назвал в том числе и гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая после начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в начале сентября, “достигла новых глубин”.

“Непрекращающиеся и усиливающиеся бомбардировки сектора Газа со стороны израильского правительства, наступление последних недель, голод и разрушения совершенно невыносимы”, - заявил Стармер.

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При этом руководство стран, признавших палестинское государство, особо подчеркнули, что военизированная группировка ХАМАС, которая в настоящее время фактически контролирует сектор Газы, не должна играть никакой роли в обеспечении безопасности, а также в правительстве государства

“Террористическая организация ХАМАС не должна играть никакой роли в Палестине”, - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

Ожидается, что другие страны, такие как Франция и Саудовская Аравия, последуют примеру этих четырёх государств на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе.

Как отреагировал Израиль?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил этот шаг. На еженедельном заседании своего кабинета министров 21 сентября политик заявил, что это “поставит под угрозу существование” самого Израиля, а само признание палестинского государства назвал “подарком терроризму”. При этом формирования Палестины как независимого государства, по мнению Нетаньяху, на деле не случится.

“Этого не произойдёт. Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана”, - категорично заявил израильский премьер.

Он также анонсировал некий “ответ” на эту “попытку навязать Израилю террористическое государство в самом сердце страны” после его официального визита в США, намеченного на эту среду, 24 сентября. Ожидается, что Нетаньяху сначала посетит Нью-Йорк, а в выходные проведёт личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Между тем, израильский портал The Times of Israel процитировал представителя Госдепартамента США, который на условиях анонимности заявил, что Соединенные Штаты Америки считают “постановочным” признание палестинского государства ключевыми союзниками Израиля.

“Мы по-прежнему сосредоточены на серьёзной дипломатии, а не на показных жестах. Наши приоритеты ясны: освобождение заложников, безопасность Израиля, мир и процветание во всём регионе, которые возможны только без ХАМАС”, — озвучил свою позицию по данному вопросу представитель Госдепартамента США.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года президент США Дональд Трамп опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором демонстрируется гипотетическое преображение сектора Газа. Ролик сопровождает песня под названием «Trump Gaza».

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