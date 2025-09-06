ЦАХАЛ начал наступление в Газе, взорвав жилую высотку– «С врат ада снимают засов»

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Опубликовано: 06.09.2025 10:22 , Обновлено: 06.09.2025

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 5 сентября, начала первую фазу анонсированной ранее наступательной операции в секторе Газа. Первым шагом стал подрыв многоэтажного здания в жилом районе города. Как утверждают израильские военные, многоэтажку палестинская группировка ХАМАС использовала в качестве своей "оперативной инфраструктуры" - для организации засад против сил ЦАХАЛа.

Под ударом оказалась многоэтажка, которую в Газе называют башней Муштахы. По данным израильских военных, здание использовалось ХАМАС “с ног до головы” - в подземных сооружениях, по их заявлениям, боевики-террористы планировали свои атаки и засады, с верхних зданий - вели обстрелы.

Поскольку об ударе по многоэтажке было известно заранее, многие журналисты и местные жители смогли запечатлеть момент подрыва на камеры. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как здание после трёх последовательных взрывов рушится, поднимая облака пыли и вынуждая сторонних наблюдателей бежать подальше от выбранных ими “наблюдательных пунктов”.

Пострадали ли люди в результате подрыва и обрушения многоэтажки, пока не сообщается.

Пользователи сосетей также поделились фото башни до и после взрыва. В последние годы на территории, прилегающей в многоэтажке, располагались также палатки лагеря беженцев, перемещённых из других районов анклава по мере его захвата силами ЦАХАЛ.













Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что жителям многоэтажного дома в преддверии запланированного удара отправили официальное уведомление об экстренной эвакуации.

“С врат ада в Газе сейчас снимают засов. Как только дверь откроется, она уже не закроется, и операции ЦАХАЛа будут усиливаться”, - написал Кац на своей страничке в соцсети X.

Министр обороны заявил, что точка в наступательной операции в Газе возможна лишь в двух случаях - если ХАМАС примет условия Израиля для прекращения войны, освободит всех израильских заложников, которых держат в плену уже 700 дней, и согласится на разоружение, либо если все террористы будут уничтожены.

В ЦАХАЛ заявили, что в ближайшие дни намерен продолжать наносить удары по “зданиям, переоборудованным под террористическую инфраструктуру”, включая позиции снайперов и командные центры.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 25 августа израильские войска нанесли удар по больнице Насера ​​на юге сектора Газа. Удар не был плановым и оказался двойным, из-за чего в числе пострадавших оказалось большое число гражданских: погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе четыре журналиста ведущих мировых новостных агентств — Reuters, Associated Press и Al Jazeera.

Израиль дважды ударил по больнице в Газе — 20 погибших, включая журналистов