Центробанк России подал в суд за попытку ЕС отдать его замороженные активы Украине

Опубликовано: 12.12.2025 11:10 , Обновлено: 12.12.2025

Российский Центробанк 12 декабря заявил, что подаёт в суд на международный центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear, в котором хранится значительная часть замороженных российских активов.

Судебный иск Центробанк подал в Арбитражный суд города Москвы с требованием взыскать с Euroclear причиненные от “незаконных действий” депозитария убытки.

“Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами”, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

[inf]Euroclear — базирующаяся в Бельгии международная компания, предоставляющая финансовые услуги и специализирующаяся на расчётах по сделкам с ценными бумагами, а также на хранении и обслуживании этих ценных бумаг. [/inf]

Иск подан на фоне обсуждения в Европейской комиссии механизмов прямого и косвенного использования замороженных российских активов и их направления на помощью Украине, с которой воюет Россия. Анонсированные Еврокомиссией планы в Центробанке расценили как нарушение международного права и принципов суверенного иммунитета активов.

В Центробанке предупредили, что если Еврокомиссия воплотит свои планы в жизнь, российская сторона может оспорить их не только в национальных судах, но и в судебных органах других стран и международных организациях и арбитражах и потребовать исполнения судебных актов на территории государств – членов ООН. Кроме того, Центробанк пригрозил Еврокомиссии “иными механизмами” защиты своих интересов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что 3 декабря 2025 года на официальном сайте Европейской комиссии выложили проект нормативного акта Европейской комиссии, предусматривающий использование замороженных российских активов в качестве источника для репарационного кредита для Украины. По данным издания Politico, речь идёт о сумме в 165 миллиардов евро.

Еврокомиссия представила план передачи Украине 165 млрд евро из замороженных российских активов

Одновременно с этим недавнее расследование Euronews показало картину поразительной финансовой непрозрачности в ЕС. Как выяснилось, никто точно не знает, где именно хранится большая часть конфискованных средств России.

Западные страны «потеряли» 300 миллиардов замороженных российских активов