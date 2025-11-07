Западные страны «потеряли» 300 миллиардов замороженных российских активов

Опубликовано: 07.11.2025 18:06 , Обновлено: 07.11.2025

Пока страны G7 ищут способы заставить Россию заплатить за разрушения в Украине и при этом передать Киеву средства на ведение войны, выясняется, что никто точно не знает, где хранится большая часть конфискованных средств России. Расследование Euronews показало картину поразительной финансовой непрозрачности.

Представьте, что вы заморозили состояние могущественного противника, чтобы использовать его в качестве козыря на переговорах. А потом выясняется, что вы не можете сказать, где лежит добрая половина этих денег. Именно в такой ситуации оказались западные страны, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину с пафосом заявили о блокировке активов Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро.

План по использованию этих средств для выдачи Украине репарационного займа на 140 миллиардов евро, который лоббировала Европейская комиссия, столкнулся с неожиданной преградой. Выяснилось, что обеспечить его можно лишь деньгами, хранящимися в одном-единственном месте — бельгийском депозитарии Euroclear. Именно это и вызвало резкую отповедь премьер-министра Бельгии Барта де Вевера на октябрьском саммите ЕС, где он заблокировал предложение.

«Хоть самая жирная курица — в Брюсселе, но есть и другие куры», — заявил де Вевер, намекая на то, что другие страны G7 уклоняются от ответственности. И, как выяснилось, от элементарной финансовой прозрачности.

Стена молчания

Журналисты Euronews провели своеобразный аудит, обратившись в правительства десятка западных стран, где, по данным аналитиков, могут находиться российские резервы. Результаты оказались впечатляющими.

Официально и с предоставлением конкретных цифр ответили лишь Швейцария и Люксембург. Берн подтвердил наличие российских государственных активов на 7,45 миллиарда швейцарских франков (около 8 миллиардов евро) в коммерческих банках. Люксембург, в свою очередь, опроверг оценки Европарламента в 10–20 миллиардов евро, заявив, что на его территории заморожено… менее 10 тысяч евро.

Остальные предпочли отмолчаться или сослаться на бюрократические препоны.

Германия уклонилась от ответа, сославшись на законы о защите данных.

Франция отказалась даже подтвердить ранее озвученную цифру в 22,8 миллиарда евро.

Япония, по разным оценкам хранящая от 25 до 50 миллиардов евро, заявила, что эта информация является «государственной тайной».

Великобритания отчиталась о 28,7 миллиардах фунтов стерлингов замороженных активов, но не уточнила, какая часть из них принадлежит Центробанку РФ, а какая — частным лицам.

США и вовсе проигнорировали запрос журналистов.

В сентябре 2023 года издание Axios сообщало, что в США может находиться около 5,06 миллиарда долларов российских суверенных активах, распределенных по разным американским банкам.

На этом фоне Бельгия с ее ежеквартальными отчетами Euroclear выглядит эталоном прозрачности. Но, как отмечают эксперты, депозитарий — структура особая, подчиняющаяся строгим нормам отчетности. Частные же банки, где могут храниться средства, надежно прикрыты банковской тайной.

«Во время наших неформальных обсуждений с представителями некоторых стран G7 и ЕС мы не получили никакой информации о причинах, по которым данные о точном размере активов не являются публичными», — констатировал польский аналитик Шимон Заремба из Института международных отношений (PISM), который сам пытался отследить замороженные резервы.

Кто боится ответных мер?

Главный аргумент западных столиц в оправдание своей скрытности — риск ответных конфискаций западного бизнеса со стороны России. Однако этот довод выглядит слабым, по мнению эксперта.

«Россия точно знает, где ее средства хранились до начала войны, когда активы были заморожены, и чью частную собственность нужно экспроприировать», — парировал Заремба.

Проблема усугубляется смешением государственных и частных активов. Под те же европейские санкции попали сбережения многих частных инвесторов, некоторые из которых являются представителями среднего класса и даже выступают против войны.

Итог этого финансового хаоса очевиден: амбициозный план помощи Украине повис в воздухе. Европейская комиссия, по сути, не знает или делает вид, что не знает, где искать недостающие миллиарды. А заявления лидеров G7 о «солидарности» и «непоколебимой поддержке» Киева разбиваются о стену молчания их же собственных министерств финансов.