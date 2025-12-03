Еврокомиссия представила план передачи Украине 165 млрд евро из замороженных российских активов
Издание Politico сообщает, что Европейская комиссия разработала план предоставления Украине репарационного кредита на сумму 165 миллиардов евро. Эти средства планируется получить из замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии.
Данный кредит станет частью более широкого финансового пакета помощи Украине, общий объём которого может составить до 210 миллиардов евро.
Кредит в 165 миллиардов евро будет сформирован из двух частей: 25 миллиардов евро — замороженные российские активы с частных банковских счетов в ЕС, и 140 миллиардов евро, находящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии.
Средства планируется распределить следующим образом: 115 млрд евро направят на финансирование украинской оборонной промышленности, а 50 млрд евро — на бюджетные нужды Киева. Оставшиеся 45 млрд евро из общего пакета в 210 млрд будут использованы для погашения кредитов «Большой семёрки» (G7), предоставленных Украине с 2024 года.
Однако власти Бельгии решительно выступают против этого плана Еврокомиссии. «Текст, который Комиссия представит сегодня, не отвечает нашим интересам удовлетворительным образом, — заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в среду утром на полях заседания НАТО. — У нас есть неприятное чувство, что нас не услышали».
Решение о передаче замороженных российских денег Украине в ЕС не требует согласия всех, а будет утверждаться “квалифицированным большинством голосов”.
При этом Еврокомиссия также заявила о готовности предоставить Украине экстренное финансирование для покрытия её потребностей в первые месяцы 2026 года, вероятно, за счёт заимствований ЕС. Также EK предложила альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд.
Также Еврокомиссия пообещала запретить исполнение в странах ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию активов.