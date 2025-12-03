Еврокомиссия представила план передачи Украине 165 млрд евро из замороженных российских активов

Опубликовано: 03.12.2025 15:52 , Обновлено: 03.12.2025

Издание Politico сообщает, что Европейская комиссия разработала план предоставления Украине репарационного кредита на сумму 165 миллиардов евро. Эти средства планируется получить из замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии.

Данный кредит станет частью более широкого финансового пакета помощи Украине, общий объём которого может составить до 210 миллиардов евро.

Кредит в 165 миллиардов евро будет сформирован из двух частей: 25 миллиардов евро — замороженные российские активы с частных банковских счетов в ЕС, и 140 миллиардов евро, находящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Средства планируется распределить следующим образом: 115 млрд евро направят на финансирование украинской оборонной промышленности, а 50 млрд евро — на бюджетные нужды Киева. Оставшиеся 45 млрд евро из общего пакета в 210 млрд будут использованы для погашения кредитов «Большой семёрки» (G7), предоставленных Украине с 2024 года.

Однако власти Бельгии решительно выступают против этого плана Еврокомиссии. «Текст, который Комиссия представит сегодня, не отвечает нашим интересам удовлетворительным образом, — заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в среду утром на полях заседания НАТО. — У нас есть неприятное чувство, что нас не услышали».

Решение о передаче замороженных российских денег Украине в ЕС не требует согласия всех, а будет утверждаться “квалифицированным большинством голосов”.

При этом Еврокомиссия также заявила о готовности предоставить Украине экстренное финансирование для покрытия её потребностей в первые месяцы 2026 года, вероятно, за счёт заимствований ЕС. Также EK предложила альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд.

Также Еврокомиссия пообещала запретить исполнение в странах ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию активов.