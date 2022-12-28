Цена газа в Европе снизилась до минимума с 22 февраля

Опубликовано: 28.12.2022 10:03 , Обновлено: 28.12.2022

На торгах на крупнейшем в Европе хабе TTF в Нидерландах 27 декабря цена на газ опускалась ниже 820 евро за тысячу кубометров (77 евро за мегаватт-час).

Это минимальная цена с 22 февраля. Тогда цена газа на TTF составляла чуть менее 80 евро за мегаватт-час.

Позже на торгах 27 декабря цена на газ немного поднялась до $896 долларов за тысячу кубометров.

На снижение цены, как пишут СМИ, повлияла теплая погода в Европе в конце декабря. Из-за этого потребление газа сократилось. Кроме того, начало поступать большее количество энергии от ветряных электростанций.

Также на стоимость повлияли и рекордно высокий объем запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза. Так, они превысили 90 млрд куб. м. Сейчас хранилища заполнены на 83,21%.

Ранее Телеграф писал, что в Европейском Союзе сократили потребление природного газа с августа по ноябрь 2022 года на 20,1% по сравнению с аналогичными периодами за прошедшие пять лет.

Напомним, недавно Совет Евросоюза подписал постановление, в котором утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.