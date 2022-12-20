ЕС сократил потребление газа на 20% за четыре месяца

Опубликовано: 20.12.2022 23:36 , Обновлено: 21.12.2022

В Европейском Союзе сократили потребление природного газа с августа по ноябрь 2022 года на 20,1% по сравнению с аналогичными периодами за прошедшие пять лет. Об этом сообщило статистическое агентство ЕС Eurostat.

Там отметили, что за август-ноябрь сокращение потребления природного газа в 18 странах-членах превысило целевой показатель в 15%. В некоторых — свыше 40%.

В частности, наибольшее потребление сократилось в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).

При этом еще шесть стран ЕС не достигли целевого показателя в 15%.

Тем временем отребление природного газа возросло на Мальте (+7,1%) и в Словакии (+2,6%).

[info_b]Регламент Совета ЕС о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, который является частью плана REPowerEU, направленного на избавление зависимости ЕС от российского топлива, предусматривает сокращение на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года.[/info_b]

Кстати, в Евросоюзе хотят сохранить до половины газа, накопленного на зиму, поэтому призвали к экономии.

Ранее стало известно, что страны ЕС согласовали лимит цен на природный газ. Цена на него должна будет ограничена €180 за МВт·ч или около 1850 евро за тысячу кубометров. Договоренность была достигнута почти единогласно. Было получено и согласие Германии, которая длительное время выступала против такой меры.