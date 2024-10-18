Шольц отказал Киеву в крылатых ракетах и пообещал блокировать приглашение Украины в НАТО

Опубликовано: 18.10.2024 12:37 , Обновлено: 18.10.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации. После саммита ЕС в Брюсселе политик заявил, что считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО.

Он добавил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставке крылатых ракет Taurus, поскольку Шольц “не считает такие поставки правильными”. Более того, он намерен блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО, передала немецкая газета Bild.

Так, канцлер сослался на резолюции последнего саммита военно-политического альянса в Вашингтоне, когда страны-участники так и не склонились в пользу приглашения (против этого выступили США и Германия). В резолюции подчёркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия приёма. А к ним, в свою очередь, относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности.

В чём заключается “план победы” Зеленского?

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил в Верховной Раде свой “план победы”. Он состоит из пяти пунктов, часть из которых Киев озвучивал и ранее. По трём из них, как сообщил Зеленский, есть дополнительные “тайные приложения”, которые он не стал освещать публично, но отметил, что их “представили партнёрам” Украины.

Официальное приглашение Украины в НАТО «уже сейчас», то есть ещё до окончания войны. Снятие действующих запретов на удары по территории России. Зеленский высказался за расширение использования украинских дронов и ракет, а также предложил западным партнёрам вместе сбивать российскую авиацию и предоставить Киеву более широкий доступ к своим разведданным. Размещение на территории Украины некоего «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Это пока самый туманный пункт плана, поскольку до конца не ясно, что именно под ним подразумевается. По этому пункту также имеются «тайные приложения», скрытые от широкой публики. Развитие и защита стратегически-экономического потенциала Украины и усиление западных санкций против России. Зеленский потребовал позволить украинским военным после завершения войны использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, например, заменить американский контингент США, присутствующий в Европе, украинскими военными.

Как отреагировали в Москве?

Предложенный Зеленским «план победы» уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его «эфемерным».«Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», – отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что в Москве «действительно мирным планом» считают лишь «осознание Киевом бесперспективности той политики, которую они проводят», и «понимание причин, которые привели к этому конфликту».

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал “план победы”, представленный Владимиром Зеленским на заседании Европейского совета. Предложения украинского лидера политик назвал “ужасающими” и вместо поддержки Киеву призвал лидеров Германии и Франции начать переговоры с Москвой “от имени всего ЕС”.

Орбан раскритиковал «ужасающий» план Зеленского и призвал Германию и Францию к переговорам с Москвой «от имени всего ЕС»