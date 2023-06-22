Целились по дамбе? Россияне запустили три "Кинжала" по Кривому Рогу - УкрСМИ

Опубликовано: 22.06.2023 12:59 , Обновлено: 22.06.2023

Источник в ВСУ сообщил журналистам, что ракеты «Кинжалы», которые российские войска ночью 22 июня выпустили по Украине, предположительно, были направлены на дамбу в Кривом Роге.

Источники рассказали изданию«РБК-Украина», что три «Кинжала», которые выпустила армия РФ ночью - летели на Днепропетровскую область.

Вероятно, российская армия хотела попасть по дамбе Кривого Рога, но ракеты не достигли цели.

В воздушных силах ВСУ заявили, что ночью 22 июня российская армия ударила по Украине тремя ракетами Х-22, тремя «Кинжалами» и иранскими дронами «Шахед» (три из четырех были сбиты).

Россия два раза била ракетами по штаб-квартире ГУР Украины. Что из этого вышло?

По данным военного ведомства, целью атаки были объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области, но ракеты не достигли своих целей.

Издание напомнило, что в сентябре 2022 года российские войска уже наносили ракетный удар по дамбе в Кривом Роге. Тогда для ударов были применены ракеты типа “Кинжал” и “Искандер”.

Напомним, ранее Телеграф писал, что 22 июня Украина ударила ракетами по мостам, ведущим в Крым:

Украина ударила ракетами по мостам, ведущим в Крым — Сальдо