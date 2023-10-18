ЦАХАЛ объявил о создании гуманитарной зоны в секторе Газа

Опубликовано: 18.10.2023 09:13 , Обновлено: 18.10.2023

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 октября объявила о создании гуманитарной зоны в районе Аль-Маваси на юге Газы, недалеко от города Хан-Юнис, и призвала эвакуироваться туда жителям северной части сектора Газа. Израильские военные пообещали допустить туда гуманитарную помощь от международных организаций.

После нескольких дней переговоров с властями Египта, США и других стран о создании безопасной зоны для беженцев из числа гражданских жителей сектора Газа, в ЦАХАЛ объявили, что готовы пойти на этот шаг. При этом военные предупредили, что вскоре нанесут массированные удары по северу сектора Газа, поэтому поторопили местных жителей с эвакуацией.

“Международная гуманитарная помощь будет предоставляться по мере необходимости”, - заявил в официальном обращении полковник Элад Горен, начальник гражданского отдела Координатора деятельности правительства на территориях (COGAT).

[info_b]Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT ) - это подразделение в Министерстве обороны Израиля, которое занимается координацией гражданских разногласия между правительством Израиля, Армией обороны Израиля, международными организациями, дипломатами и палестинскими властями. COGAT отвечает за выполнение правительством Израиля политика в зоне C Западного берега и по отношению к сектору Газа.[/info_b]

Элад Горен также обвинил ХАМАС в том, что те пытаются воспрепятствовать эвакуации и “последовательно подвергают риску жителей сектора Газа”.

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Отметим, что ранее ряд израильских министров из числа членов партии “Ликуд”, возглавляемой действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, выступили категорически против заключения временного перемирия и осуществления поставок гуманитарного груза в сектор Газа.

«Не заслуживают пощады» — Израильские министры выступили против «гуманитарного перемирия» с сектором Газа

Как ранее сообщал Телеграф, вечером 17 октября ответственные за здравоохранения в террористической группировке ХАМАС, управляющей сектором Газа, заявили, что в результате авиаудара по больнице в Газе погибло от 200 до 500 человек. В Израиле обвинили в этом ХАМАС.

До 500 жителей Газы погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли. ХАМАС и Израиль обвинили друг друга