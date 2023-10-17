До 500 жителей Газы погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли. ХАМАС и Израиль обвинили друг друга

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Опубликовано: 17.10.2023 22:42 , Обновлено: 17.10.2023

Ответственные за здравоохранения в террористической группировке ХАМАС, управляющей сектором Газа, заявили, что в результате авиаудара по больнице в Газе погибло от 200 до 500 человек. В Израиле обвинили ХАМАС.

Однако данные о пострадавших в результате удара по баптистской больнице Аль-Ахли Араби очень разнятся, поскольку сообщения поступают из разгромленной Газы. “Сотни жертв все еще находятся под завалами”, - говорится в сообщении.

Баптистская больница Аль-Ахли Араби в городе Газа “все еще горит” после сообщения об авиаударе, сообщил телеканал “Аль-Джазира”. Журналист этого СМИ, делающий репортаж с места событий, написал: “Ситуация здесь действительно катастрофическая. Под обломками разрушенных зданий все еще находятся люди. Бригады медиков пытаются эвакуировать пострадавших, но число жертв в различных районах сектора Газа растет. Сотни и тысячи”.

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В свою очередь, начальник гражданской обороны Газы сообщил телеканалу “Аль-Джазира”, что погибло более 300 человек. А представитель министерства здравоохранения Газы заявил о по меньшей мере 500 убитых и раненых. Оба департамента подчиняются правительству, управляемому террористами из ХАМАСа.

Представитель израильских вооруженных сил (ЦАХАЛа) Даниэль Хагари не стал сразу подтверждать, что израильские силы разбомбили больницу.Позднее ЦАХАЛ заявил, что первоначальное расследование показало, что взрыв в больнице Газы был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАСа, сообщает i24NEWS.

А в сети появилось видео якобы неудачного пуска террористами ракеты, которая поразила госпиталь. Но подтвердить или проверить видео пока не представляется возможным.

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Как отреагировали в мире

Тем временем, многие международные организации и страны призвали Израиль избегать ударов по гражданскому населению.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) “решительно” осудил нападение на арабскую больницу Аль-Ахли в Газе. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Тедрос Адханом Гебрейесус написал: “Мы призываем к немедленной защите гражданских лиц и оказанию медицинской помощи, а также к отмене приказов об эвакуации”.

А арабские и исламские страны поспешили обвинить Израиль в ударе по госпиталю. Прокатилась целая волна международного осуждения из-за смертоносного удара по больнице в Газе, ответственность за который Израиль отрицает.

Министерство иностранных дел Турции заявило в заявлении, что это было “варварское нападение”. “Мы глубоко возмущены тем, что сотни палестинцев погибли и многие другие получили ранения в результате сегодняшнего нападения на больницу в Газе, и мы самым решительным образом осуждаем эти варварские нападения”, - говорится в заявлении.

Иран выступил с аналогичным заявлением, в котором осудил гибель и ранения сотен “безоружных и беззащитных людей”, сообщают иранские государственные СМИ. По заявлению министерства иностранных дел Ирана, это было “жестоким военным преступлением”.

В заявлении министерства иностранных дел Катара говорится: “Расширение израильских атак на сектор Газа, включая больницы, школы и другие населенные пункты, является опасной эскалацией”.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам: “Новости, поступающие из Газы, ужасны и абсолютно неприемлемы… Международное право должно соблюдаться в этом и во всех других случаях. Вокруг войн существуют правила, и наносить удары по больнице недопустимо”.

Египет и Иордания выступили с заявлениями, в которых говорится, что они осудили нападение “самым решительным образом”. В Иордании толпа протестующих попыталась штурмом взять посольство Израиля.

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