Бывший футболист Кавелашвили принес присягу президента Грузии. Что заявила оппозиция?

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Опубликовано: 29.12.2024 11:11 , Обновлено: 29.12.2024

Бывший футболист, Михаил Кавелашвили, избранный на пост президента коллегией выборщиков парламента, контролируемого партией "Грузинская мечта", принес присягу на фоне протестов в стране и требований оппозиции провести новые выборы в парламент согласно международным стандартам.

В свою очередь, действующий до этого дня президент Грузии Саломе Зурабишвили решила всё-таки покинуть дворец Орбелянов. Хотя и не признала легитимность нового президента.

“Я выйду отсюда с вами и буду с вами”, - заявила Саломе Зурабишвили протестующим, собравшимся возле президентского дворца.

Она обвинила партию “Грузинская мечта”, которая контролирует парламент, и выбрала нового президента в подчинении российским властям.

«Правящая партия, которая говорила о мире и начала войну против своего народа, не только развязала войну, но и разрушила все точки, которые могли быть единством, объединением, все – спорт, культуру и церковь, все делила и делила. Это то, что враг, Россия, делал на протяжении веков, разделяя эту нацию, разделяя это общество, чтобы быть правителем и хозяином. Именно поэтому «Грузинская мечта» — это российская трагедия”, - заявила она.

Церемония принесения присяги нового президента прошла в присутствии депутатов “Грузинской мечты” чиновников и представителей церкви. Дипломатический корпус на мероприятие не был приглашен.

В канцелярии нового президента Грузии заявили, что он будет работать в президентском дворце, даже если Зурабишвили не захочет его покидать.

«Конечно же, на площади Орбелиани. Это здание Зурабишвили не досталось по наследству. Оно принадлежит грузинскому народу и его президенту. Сегодня, после клятвы, госпожа Саломе Зурабишвили больше не будет президентом Грузии»,— сказал спикер в ходе брифинга, отвечая на вопрос, где будет работать избранный президент после инаугурации.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили дала правящей партии “Грузинская мечта” шесть дней на принятие решения о проведении новых парламентских выборов. Такое заявление глава государства сделала вечером 22 декабря на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

Президент Зурабишвили дала «Грузинской мечте» шесть дней, чтобы назначить новые выборы

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 22 декабря пригрозил тюрьмой президенту страны Саломе Зурабишвили, если она не освободит президентскую резиденцию до 29 декабря. На эту дату назначили инаугурацию нового президента — экс-футболиста Михаила Кавелашвили, избранного коллегией выборщиков 14 декабря. Оппозиция не согласилась с результатами этих выборов, как и Зурабишвили.

Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если она не покинет резиденцию до 29 декабря