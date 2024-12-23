Президент Зурабишвили дала "Грузинской мечте" шесть дней, чтобы назначить новые выборы

Опубликовано: 23.12.2024 08:33 , Обновлено: 23.12.2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала правящей партии "Грузинская мечта" шесть дней на принятие решения о проведении новых парламентских выборов. Такое заявление глава государства сделала вечером 22 декабря на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

Зурабишвили, которая отказалась принимать решение коллегии выборщиков и передавать президентские полномочие выбранному ими экс-футболисту Михаилу Кавелашвили, заявила на митинге, что новая дата голосования должна быть согласована до 29 декабря, сообщило местное издание NEWSGEORGIA. На этот день правящая партия назначила инаугурацию нового президента.

Президент также заявила о своей готовности встретиться с почетным председателем партии “Грузинская мечта” Бидзиной Иванишвили.

“Чтобы все в стране хорошо завершилось, пусть он придет в президентский дворец, потому что он управляет всем. Я готова сесть и подумать с ним о том, как должны быть назначены выборы”, - заявила Зурабишвили.

Отметим, что акции протеста в Тбилиси с большей или меньшей интенсивностью идут уже 25-й день подряд, несмотря на разгоны полицией. Причиной стал отказ правительства “Грузинской мечты” вести переговоры о вступлении страны в ЕС. Накануне вечером на проспекте Руставели демонстранты устроили очередной протестный марш.

Между тем, как ранее сообщил Telegraf.news, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил тюрьмой президенту страны Саломе Зурабишвили, если она не освободит президентскую резиденцию до 29 декабря.

Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой, если она не покинет резиденцию до 29 декабря