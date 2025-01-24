В США предложили изменить Конституцию, чтобы Трамп мог пойти на третий срок

Опубликовано: 24.01.2025 12:57 , Обновлено: 24.01.2025

Республиканец из Палаты представителей Энди Оглс представил в конгресс резолюцию с предложением изменить 22-ю поправку к Конституции США об ограничении президентских сроков. По его мнению, это позволит вновь избранному главе Белого дома Дональду Трампу "исправить катастрофический курс", который, как он утверждает, до него выбрал Джо Байден.

Напомним, на сегодняшний день быть президентом США можно только два срока независимо от того, подряд ли или с перерывом. Оглс, в свою очередь, предложил разрешить тем главам государства, кто пришел на второй срок с перерывом после первого, баллотироваться и на третий. Это позволило бы новому президенту Дональду Трампу побороться за пост в 2028 году.

«Крайне важно, чтобы мы предоставили президенту Трампу все ресурсы, необходимые для исправления катастрофического курса, выбранного администрацией Байдена». «Он (Трамп. — Прим. Ред.) посвятил себя восстановлению республики и спасению нашей страны, и мы, как законодатели, должны сделать всё, что в наших силах, чтобы поддержать его», — заявил Оглс.

Между тем американское издание Axios отметило, что этот член палаты представителей входит во фракцию «Свобода», которая поддерживает Трампа. Ранее он представил законопроект «Сделаем Гренландию снова великой» о поддержке конгрессом переговоров нового президента по покупке Гренландии.

[info_b]22-поправка к Конституции США была принята в 1951 году. Демократы и республиканцы на протяжении многих лет призывали ограничить сроки президентских полномочий. Единственный, кто был на этом посту более восьми лет, — Франклин Делано Рузвельт (1933–1945 годы, президентство завершилось из-за его смерти).

Отмена поправки потребует согласия двух третей членов палаты представителей (290) и сената (67), затем решение должны ратифицировать не менее 38 штатов.[/info_b]

“Двух сроков достаточно”

Тем временем некоторые демократы уже выступили против такой инициативы. Так, член палаты представителей Стивен Коэн отметил, что «двух сроков достаточно, чтобы любая страна погрузилась в хаос».

А законодатель Бекка Балинт обратила внимание на то, что против Оглса возможно расследование по подозрению в мошенничестве при финансировании его предвыборной кампании, но тот «хотел бы, чтобы мы сосредоточились на том, какой он преданный подхалим Трампа».

Что по этому поводу ранее заявил Трамп?

Спустя неделю после победы на выборах в прошлом году Дональд Трамп пошутил про третий срок. «Я предполагаю, что я не буду участвовать в выборах снова, если вы только не скажете: «Он настолько хорош, мы должны что-нибудь придумать».

[info_b]К слову, случаев возвращения президента в Белый дом после первого срока и поражения на следующих выборах в истории США было только два. Первым таким главой государства был демократ Гровер Кливленд: не сумев переизбираться на второй срок в 1888 году, он повторно баллотировался в 1892-м и одержал победу. Второй — соответственно, Трамп.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что экс-президент США Джо Байден во время прощального обращения к нации предложил внести поправки в Конституцию. По его словам, это нужно ,skj сделать для того, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за преступления, совершённые во время своего правления. Таким образом он намекнул на избранного главу государства Дональда Трампа, которого недавно приговорили к “безоговорочному освобождению”.

«Власть президента не безгранична» — Байден предложил изменить Конституцию США из-за Трампа