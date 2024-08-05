Будут "громкие публикации"? В России объявили в розыск экс-замглавы антидопинговой лаборатории, бежавшего на Запад

Опубликовано: 05.08.2024 11:46 , Обновлено: 05.08.2024

Министерство внутренних дел России 5 августа объявило в розыск бывшего заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского, который бежал в США в 2015 году. Накануне в Службе внешней разведки РФ объявили, что на западе готовят «громкие пуб­ликации» о российском спорте.

В карточке розыска в базе ведомства указано, что Соболевского разыскивают по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.

При этом 5 августа в Службе внешней разведки РФ заявили, что в США готовят серию “громких расследовательских публикаций” о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений”, которую “курируют” экс-руководители Московской антидо­пинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

“Наиболее мощный “удар” готовится по “самым русским” дисциплинам - художественной гимнастике, синхронному пла­ванию и фигурному катанию”, — заявила российская разведка. Там считают, что на спортивные школы, тренеров и спортсменов планируют “вы­лить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи”.

“По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота рос­сийских “художниц”, синхронисток и фигуристов - всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, об­ман, иллюзия”, — заявили в СВР.

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Тимофей Соболевский возглавлял отдел допинг-контроля в лаборатории. В 2015 году он покинул Россию и уехал в США. В 2017-м Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании предварительному расследованию, фигурантами которого стали Родченков и Соболевский.

Напомним, в 2014-м Россия выиграла Олимпиаду в Сочи. А в ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. WADA лишило статуса соответствия антидопинговому кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, которая, по утверждениях комиссии, “умышленно уничтожила полторы тысячи проб российских спортсменов на допинг”.

Ранее Telegraf.news писал, что Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести российский аналог Олимпиады на 2025 год. Напомним, изначально планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября этого года в Москве и Екатеринбурге. Однако после консультаций с некоторыми спортсменами и международными федерациями IFA выступила с инициативой о переносе.

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